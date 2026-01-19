Desmantelada una plantación de marihuana en una nave industrial en Val de San Vicente

El detenido había creado un habitáculo específico dentro de la nave para el cultivo y se han intervenido casi 2 kilos de cogollos y 32 plantas de marihuana

19 enero de 2026.- La Guardia Civil de Cantabria ha procedido a la detención de un varón de 60 años de edad, vecino de la localidad de San Vicente de la Barquera, como presunto autor de un delito contra la salud pública, al ser sorprendido realizando labores de manteniendo de una plantación de marihuana tipo «indoor» en el interior de una nave industrial de la zona.

En el presente mes de enero, la Guardia Civil de San Vicente de la Barquera, inició una investigación ante una posible plantación de marihuana en Val de San Vicente.

De las indagaciones, los agentes localizaron una nave industrial de donde emanaba un olor compatible a plantas de marihuana. Tras obtener indicios suficientes, los agentes inspeccionaron el inmueble, localizando en su interior un habitáculo acondicionado para el cultivo y procesamiento de la marihuana. La estancia contaba con sistemas de ventilación, secado y un semillero.

Durante el reconocimiento de la instalación, intervinieron casi 2 kilos de cogollos preparados para el consumo, 32 plantas de marihuana y una libreta con anotaciones exhaustivas de los cuidados, tiempos de cosecha y rendimientos.

Finalmente, por estos hechos, el pasado día 16 de enero, la Guardia Civil procedió a la detención de un varón de 60 años como presunto autor de un delito contra la salud pública.