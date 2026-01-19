  • 20 de enero de 2026
  1. Home
  2. Portada
  3. Desmantelada una plantación…

Desmantelada una plantación de marihuana en una nave industrial en Val de San Vicente

.

El detenido había creado un habitáculo específico dentro de la nave para el cultivo y se han intervenido casi 2 kilos de cogollos y 32 plantas de marihuana

    19 enero de 2026.- La Guardia Civil de Cantabria ha procedido a la detención de un varón de 60 años de edad, vecino de la localidad de San Vicente de la Barquera, como presunto autor de un delito contra la salud pública, al ser sorprendido realizando labores de manteniendo de una plantación de marihuana tipo «indoor» en el interior de una nave industrial de la zona.

    En el presente mes de enero, la Guardia Civil de San Vicente de la Barquera, inició una investigación ante una posible plantación de marihuana en Val de San Vicente.

    De las indagaciones, los agentes localizaron una nave industrial de donde emanaba un olor compatible a plantas de marihuana. Tras obtener indicios suficientes, los agentes inspeccionaron el inmueble, localizando en su interior un habitáculo acondicionado para el cultivo y procesamiento de la marihuana. La estancia contaba con sistemas de ventilación, secado y un semillero.

    Durante el reconocimiento de la instalación, intervinieron casi 2 kilos de cogollos preparados para el consumo, 32 plantas de marihuana y una libreta con anotaciones exhaustivas de los cuidados, tiempos de cosecha y rendimientos.

    Finalmente, por estos hechos, el pasado día 16 de enero, la Guardia Civil procedió a la detención de un varón de 60 años como presunto autor de un delito contra la salud pública.

    David Laguillo
    Últimas entradas de David Laguillo (ver todo)
    .

    También te puede interesar...

    En la imagen una moneda de Euro físico, que cada vez cuesta más ganarlo y se esfuma más rápido - (C) Foto: David Laguillo-CANTABRIA DIARIOATA denuncia que las trabas burocráticas cuestan 120 millones a los autónomos Dos detenidos por robos con fuerza en Santander Default ThumbnailMALDITA.ES desmonta los bulos sobre el trágico accidente de tren en Adamuz (Córdoba)

    David Laguillo

    https://www.cantabriadiario.com

    David Laguillo (Torrelavega, 1975) es un periodista, escritor y fotógrafo español. Desde hace años ha publicado en medios de comunicación de ámbito nacional y local, tanto en publicaciones generalistas como especializadas. Como fotógrafo también ha ilustrado libros y artículos periodísticos. Más información en https://www.davidlaguillo.com/biografia

    © 2009- 2025 CANTABRIA DIARIO. Todos los derechos reservados. CONTACTO Twitter.com/cantabriadiario Facebook.com/cantabriadiario Notas de prensa y convocatorias: noticias@cantabriadiario.com Publicidad: publicidad@estorrelavega.com Lunes a viernes (de 9.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas) Teléfono: 686447266 POLÍTICA DE PUBLICIDAD Este periódico rechaza anuncios de contactos y/o servicios relacionados con la prostitución o explotación sexual; productos o servicios relacionados con las ciencias ocultas y pseudociencias; servicios o productos “milagro”; productos y servicios sanitarios no verificados por las autoridades sanitarias y esquemas de venta multinivel y/o piramidales. Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento expreso para la aceptación de las mencionadas cookies. Para más información, pinche en AVISO LEGAL/QUIÉNES SOMOS (C) CANTABRIA DIARIO ES UNA MARCA REGISTRADA -- AVISO LEGAL -- Queda prohibida la reproducción total o parcial de esta publicación periódica, por cualquier medio o procedimiento, sin tener la autorización previa, expresa y por escrito del editor, incluyendo el uso directa o indirectamente comercial en forma de reseñas, resúmenes, o extractos de prensa, a lo que se manifiesta oposición expresa. Copyright © 2009-2025 CantabriaDiario.com Cantabria Diario es una marca registrada - TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - - PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN SIN PERMISO PREVIO - Reglamento General de Protección de Datos / Política de Privacidad

    .