Óscar Puente llama a dejar de especular: «es un accidente extraño, necesitamos tiempo»

Plataformas desinformadoras como «La derecha diario» de Javier Negre, entre muchas otras, difunden presuntas causas y culpabilidades del trágico accidente en Adamuz que todavía no se han aclarado

El ministro de Transportes Óscar Puente durante una reciente visita a Cantabria – (C) Foto: David Laguillo/CANTABRIA DIARIO

El ministro de Transportes Óscar Puente ha sido entrevistado esta mañana en el programa «Las mañanas de Radio Nacional de España», presentado por Juan Ramón Lucas, y ha hecho un llamamiento a «dejar de especular» sobre el trágico accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba).

El accidente ha sido calificado como «extraño» por el ministro Puente y también por numerosos técnicos y expertos, que están pidiendo «tiempo» para conseguir aclarar las causas del choque entre el tren Iryo y el tren Alvia. Puente ha descartado totalmente un «fallo humano» ya que los trenes tienen sofisticados sistemas de seguridad que hubieran parado el tren en caso de algún error del maquinista.

Este llamamiento a dejar de especular contrasta, sin embargo, con la actitud intoxicadora e irresponsable por diversos portales y plataformas como «La derecha diario» de Javier Negre, que se han lanzado a acusar al presidente del Gobierno Pedro Sánchez sin tener pruebas de la presunta responsabilidad sobre el accidente.

En la captura de pantalla siguiente, «La derecha diario» difundió una falsa noticia en la que se afirma «Pedro Sánchez es culpable», sin pruebas ni información contrastada.

Los hechos contrastados y confirmados por las autoridades y por los periodistas profesionales son que el domingo 18 de enero a las 19,45 horas, por causas que aún se desconocen, el vagón seis del tren Iryo fue el primero en descarrilar originando el choque con otro tren Alvia. Hasta el momento de escribir esta noticia se han contabilizado 41 muertos y un número igual de heridos.

Falsa noticia con el título «Pedro Sánchez es culpable» del portal intoxicador «La derecha diario» difundido por el desinformador Javier Negre
.

.
David Laguillo (Torrelavega, 1975) es un periodista, escritor y fotógrafo español. Desde hace años ha publicado en medios de comunicación de ámbito nacional y local, tanto en publicaciones generalistas como especializadas. Como fotógrafo también ha ilustrado libros y artículos periodísticos. Más información en https://www.davidlaguillo.com/biografia

