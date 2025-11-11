  • 11 de noviembre de 2025
Detenidos dieciséis ultras de fútbol que protagonizaron una pelea en Santander

La Policía Nacional informa de que los miembros de Ultra Boys se habían desplazado para asistir a un festival de música

Los arrestados participaron –presuntamente- en un enfrentamiento violento ocurrido el pasado 28 de septiembre entre miembros ultras de Juventudes Verdiblancas de Santander y de los Ultra Boys de Gijón

Durante el enfrentamiento, los implicados se propinaron agresiones físicas mutuas y lanzaron sillas y botellas de los establecimientos cercanos causando heridas y daños de diversa consideración

Agentes de la Policía Nacional han detenido a 16 ultras que, presuntamente, protagonizaron enfrentamientos violentos el pasado 28 de septiembre. A los arrestados se les atribuyen delitos de desórdenes públicos y de odio.

Las detenciones, realizadas en el día de 04 de noviembre, se han practicado en las ciudades de Santander (13) y Gijón (3). No se descarta que se practiquen más detenciones ya que la operación se mantiene abierta en las distintas ciudades.

Los hechos investigados se produjeron alrededor de las 00:00 horas del pasado 28 de septiembre -una vez finalizado el partido de fútbol entre el Racing de Santander y la F.C. Andorra- y tras coincidir en una zona hostelera miembros ultras de las Juventudes Verdiblancas y miembros pertenecientes a movimientos radicales asentados en Asturias que se habían desplazado a Santander, con motivo del festival anual de Galerna Fest organizado por la Asociación Cultural Alfonso I, si bien alguno de ellos pertenecen al grupo radical Ultra Boys del equipo de fútbol Real Sporting de Gijón.

En el enfrentamiento se utilizaron todo tipo de objetos contundentes y mobiliario como botellas, sillas, vasos o copas. Como consecuencia se produjeron lesiones físicas y materiales en el mobiliario de los bares de la zona.

La investigación ha sido dirigida por el Juzgado de Instrucción número 5 de Santander.

