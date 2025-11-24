Detenido el presunto autor de una veintena de robos en máquinas de limpieza de vehículos

Se cometieron en estaciones de servicio de Marina de Cudeyo, Medio Cudeyo y Villaescusa.

El pasado mes de octubre ya se detuvo a otras dos personas por hechos similares.

24 noviembre de 2025.- La Guardia Civil de Cantabria ha procedido a la detención de un varón de 38 años de edad y vecino de El Astillero como presunto autor de 20 robos con fuerza en cajetines de máquinas de limpieza de vehículos.

Los hechos ahora esclarecidos comenzaron a finales del mes de febrero, si bien, la mayor parte de ellos se cometieron durante el pasado verano, en estaciones de servicio de los términos municipales de Marina de Cudeyo, Medio Cudeyo y Villaescusa.

La Guardia Civil comenzó una investigación por una reiteración de robos forzando los cajetines de las máquinas de lavados, aspirado y expendedoras de papel, donde se sustraían las monedas existentes en las mismas por su uso.

Estos robos se localizaban en estaciones de servicio cercanas entre sí, lo que hizo sospechar que la autoría de los mismos podría corresponder a una misma persona con domicilio en alguna población cercana y conocedora de la zona.

Durante la investigación se pudo averiguar que el presunto autor de los robos había utilizado en sus desplazamientos a las estaciones de servicios diferentes vehículos, con el objetivo de dificultar la acción de la Guardia Civil.

Las indagaciones sobre estos vehículos, permitió averiguar que los pudo haber utilizado un varón vecino de El Astillero, el cual ya contaba con detenciones anteriores.

Finalmente, con las pruebas conseguidas, se ha procedido en el presente mes de noviembre a la localización y detención del presunto autor de delitos de robos con fuerza continuados en las mencionadas máquinas de limpieza de vehículos.

Otros robos similares esclarecidos

El pasado mes de octubre, y como ya se informó, la Guardia Civil detuvo a otros dos varones como presuntos autores de robos cometidos en estaciones de servicio donde se forzaron los cajetines de la recaudación de las máquinas de autolavado, utilizando en sus desplazamientos un vehículo sustraído, hechos cometidos durante el mes de septiembre.

En esa ocasión se esclarecieron cuatro robos en cajetines de estaciones de servicio y la sustracción del vehículo, hechos ocurridos en los términos municipales de Camargo, Villaescusa, Los Corrales de Buelna y Riotuerto.