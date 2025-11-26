Se inicia la búsqueda, exhumación e identificación de tres soldados republicanos en Miera

La asociación Héroes de la República y la Libertad ha impulsado en el cementerio de Mirones en Miera las labores de búsqueda, exhumación e identificación de tres soldados del ejército republicano.

«Hoy comienzan los trabajos para desenterrar, de una fosa común, a tres vecinos de Castro-Urdiales combatientes del ejército constitucional de la República y asesinados mediante procedimiento extrajudicial en julio de 1937», afirma el colectivo.

«Esta tarea, de necesaria Justicia y Memoria Democrática, se lleva a cabo por el empeño de sus familias, con la colaboración promotora de esta asociación y el apoyo legal y material del Gobierno del estado español. No podemos decir lo mismo del Gobierno de Cantabria, que nada hizo a pesar de haber sido requerido varias veces por nosotros y que le obliga a ello la ley 20/2.022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática», denuncia la asociación.

«Esperamos las tareas de exhumación tengan buen término. Se puedan identificar los restos y puedan ser entregados a sus descendientes, con el honor que merecen».

«Héroes de la República y la Libertad nos alegramos de este empeño pues constituye un necesario respeto a las víctimas primarias, quienes perdieron su vida luchando contra la barbarie fascista, defendiendo la legalidad republicana en la Guerra Civil o de España. También es un tributo a las víctimas secundarias, estas familias que sufrieron muchos años la pérdida de sus seres queridos y la represión vengativa del régimen franquista», afirman.