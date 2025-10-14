  • 14 de octubre de 2025
Detenido en Camargo con 104 gramos de hachís

14 octubre de 2025.- La Guardia Civil de Cantabria ha detenido a un varón de 25 años, vecino de El Astillero, como presunto autor de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas en el término municipal de Camargo.

A principios del presente mes y en la localidad de Maliaño – Camargo, cuando efectivos de la Guardia Civil se encontraban en servicio de seguridad ciudadana, se percataron de un vehículo estacionado en la Avenida Cantabria, cuyo ocupante se mostró nervioso ante la presencia de la patrulla, tratando de ocultar algún objeto.

Ante este hecho, los agentes se aproximaron al vehículo, de donde emanaba un fuerte olor a hachís, encontrando a su único ocupante, entre su ropa, una tableta de hachís y un trozo de la misma sustancia. En el registro realizado al vehículo, se halló otro trozo de hachís, alcanzando todo ello más de 100 gramos de peso.

Acto seguido, los componentes de la patrulla de la Guardia Civil de Camargo, procedieron a la detención del varón, por un presunto delito de tráfico de drogas, interviniendo las diferentes cantidades de hachís descubiertas.

