El periodista cántabro Fernando Jáuregui presentará «El cambio en 100 palabras» en el Ateneo de Santander

Editado por Plaza&Janés, el libro se presenta el miércoles 15 de octubre a las 19.30 horas

El periodista cántabro Fernando Jáuregui, premio Estrañi de la Asociación de la Prensa de Cantabria, presenta el miércoles 15 de octubre su nuevo libro a las 19.30 horas en el Ateneo de Santander, ubicado en la calle Pedrueca.

El libro titulado «El cambio en 100 palabras» trata sobre cómo serán nuestras vidas en el año 2050, y se articula a través de las recomendaciones de un centenar de expertos.

Fernando Jáuregui (Santander, 1950) es un veterano periodista que a lo largo de su extensa carrera ha trabajado, entre otros, en periódicos como Informaciones, Diario 16, El País, El Periódico, El Independiente, y El Correo, además de fundar el digital Diariocritico.com.

