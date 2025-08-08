Edy Asenjo versiona con ‘acidez y truculencia’ el clásico de Strindberg «La señorita Julia» – (C) Foto: Ricardo López Blanco

El próximo 16 de agosto se estrena en El Principal (www.elprincipal.es) ‘La señorita Julia’, una nueva adaptación de Edy Asenjo —Premio MAX— del clásico de August Strindberg, interpretada por Esther Lastra, Fernando Rebanaly Ana Pellón.

Una propuesta ‘íntima, salvaje y profundamente carnal’ que sitúa toda la acción en una noche concreta: la noche de San Juan, cuando las hogueras arden, las normas se rompen y los cuerpos se permiten lo que el resto del año está prohibido.



Esa noche mágica y ambigua, donde lo ancestral se mezcla con lo instintivo, es el marco perfecto para este estallido de tensiones. Un ‘ménage à trois’ que no lo es, un juego de clases, fluidos y jerarquías sociales que se deshace bajo la represión religiosa, el deseo mal digerido y el tedio de la nobleza ociosa.



Juan, el criado, un depredador sexual no satisfecho, no desea a Julia: desea su abolengo, su herencia, su puerta de salida. Julia, hija del conde, juega a ser outsider de su clase, buscando adrenalina en los pasillos de los criados. Y Cristina, la prometida de Juan, actúa como testigo y fiscal: no es la traición lo que la hiere, sino el descenso de su señora a los infiernos del mestizaje social.



Por encima de todos ellos flota una presencia muda: el Conde, amo de la casa y padre de Julia. Nunca aparece, pero cada timbre suyo suena como un látigo. Es el peso de la tradición, la obediencia, la clase y el patriarcado: el único capaz de doblegar incluso al Juan más viril y desafiante.



La señorita Julia fue escrita en 1888 por August Strindberg, figura central del teatro moderno, radical, crudo y visionario. Esta versión, firmada y dirigida por Edy Asenjo, le sacude el polvo al texto y extrae con el fuego de San Juan de fondo, la parte más carnal y truculenta del clásico del candidato al Nobel.



El montaje se estrena el 16 y extiende su programación al 30 del mismo mes, 6 de septiembre y 4 de octubre. El Principal es una vivienda señorial en el centro de Santander que desde 2014 ofrece teatro de cámara para solo 30 personas. Una experiencia escénica íntima, frontal, sin artificios en que el espectador, no mira, está dentro.



La única forma de asistir a las representaciones es llamando al 606897950.



Ficha artística



• Julia – Esther Lastra

• Juan – Fernando Rebanal

• Cristina – Ana Pellón

• Texto original: August Strindberg

• Versión y dirección: Edy Asenjo

• Producción: El Principal

• Duración: 70 minutos

• Edad recomendada: Mayores de 18 años