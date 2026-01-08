  • 8 de enero de 2026
  1. Home
  2. Portada
  3. Detenido en Santander…

Detenido en Santander reclamado desde México por un intento de feminicidio

.

Al detenido le constaba en vigor una Orden Internacional de Detención (OID) para extradición, requerida por una Autoridad Judicial de la ciudad de México, por un delito de “feminicidio en grado de tentativa”

8-enero-2026. Agentes de Policía Nacional de la Jefatura Superior de Policía de Cantabria han detenido a un varón, al constarle en vigor una Orden Internacional de Detención con fines de extradición.

La Policía Nacional tuvo conocimiento de la posible presencia en Santander, de un hombre al que le constaba en vigor una Orden Internacional de Detención (OID) con fines de extradición, dimanante de una Autoridad Judicial de México, por un delito de “feminicidio en grado de tentativa” cometido en la ciudad de México.

Inmediatamente, agentes policiales comenzaron la práctica de gestiones para localización del fugitivo, siendo en la madrugada del pasado 5 de enero cuando pudieron constatar que se hallaba hospedado en un establecimiento hostelero de la ciudad. Instantes después, Policías Nacionales lo localizaron en las inmediaciones del lugar de hospedaje, procediendo a su detención en virtud de la reclamación Judicial Internacional de Detención con fines de extradición.

Seguidamente el detenido fue trasladado a dependencias policiales, donde permaneció custodiado hasta esa misma mañana, que fue puesto a disposición del Juzgado Central de Instrucción número tres de la Audiencia Nacional (Madrid).

David Laguillo
Últimas entradas de David Laguillo (ver todo)
.

También te puede interesar...

Cantabria estará mañana, a partir de las 21:00 horas, en alerta naranja por nevadas en la franja central y Valle de Villaverde En la imagen de archivo una manifestación del 1 de mayo en Santander - (C) Foto: David Laguillo/CANTABRIA DIARIOUGT destaca que el empleo cántabro crece menos que en España en cantidad y en calidad Investigado por sacar más de 5.000 euros de la cuenta bancaria de su abuela

David Laguillo

https://www.cantabriadiario.com

David Laguillo (Torrelavega, 1975) es un periodista, escritor y fotógrafo español. Desde hace años ha publicado en medios de comunicación de ámbito nacional y local, tanto en publicaciones generalistas como especializadas. Como fotógrafo también ha ilustrado libros y artículos periodísticos. Más información en https://www.davidlaguillo.com/biografia

© 2009- 2025 CANTABRIA DIARIO. Todos los derechos reservados. CONTACTO Twitter.com/cantabriadiario Facebook.com/cantabriadiario Notas de prensa y convocatorias: noticias@cantabriadiario.com Publicidad: publicidad@estorrelavega.com Lunes a viernes (de 9.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas) Teléfono: 686447266 POLÍTICA DE PUBLICIDAD Este periódico rechaza anuncios de contactos y/o servicios relacionados con la prostitución o explotación sexual; productos o servicios relacionados con las ciencias ocultas y pseudociencias; servicios o productos “milagro”; productos y servicios sanitarios no verificados por las autoridades sanitarias y esquemas de venta multinivel y/o piramidales. Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento expreso para la aceptación de las mencionadas cookies. Para más información, pinche en AVISO LEGAL/QUIÉNES SOMOS (C) CANTABRIA DIARIO ES UNA MARCA REGISTRADA -- AVISO LEGAL -- Queda prohibida la reproducción total o parcial de esta publicación periódica, por cualquier medio o procedimiento, sin tener la autorización previa, expresa y por escrito del editor, incluyendo el uso directa o indirectamente comercial en forma de reseñas, resúmenes, o extractos de prensa, a lo que se manifiesta oposición expresa. Copyright © 2009-2025 CantabriaDiario.com Cantabria Diario es una marca registrada - TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - - PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN SIN PERMISO PREVIO - Reglamento General de Protección de Datos / Política de Privacidad

.