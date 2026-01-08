Detenido en Santander reclamado desde México por un intento de feminicidio
Al detenido le constaba en vigor una Orden Internacional de Detención (OID) para extradición, requerida por una Autoridad Judicial de la ciudad de México, por un delito de “feminicidio en grado de tentativa”
8-enero-2026. Agentes de Policía Nacional de la Jefatura Superior de Policía de Cantabria han detenido a un varón, al constarle en vigor una Orden Internacional de Detención con fines de extradición.
La Policía Nacional tuvo conocimiento de la posible presencia en Santander, de un hombre al que le constaba en vigor una Orden Internacional de Detención (OID) con fines de extradición, dimanante de una Autoridad Judicial de México, por un delito de “feminicidio en grado de tentativa” cometido en la ciudad de México.
Inmediatamente, agentes policiales comenzaron la práctica de gestiones para localización del fugitivo, siendo en la madrugada del pasado 5 de enero cuando pudieron constatar que se hallaba hospedado en un establecimiento hostelero de la ciudad. Instantes después, Policías Nacionales lo localizaron en las inmediaciones del lugar de hospedaje, procediendo a su detención en virtud de la reclamación Judicial Internacional de Detención con fines de extradición.
Seguidamente el detenido fue trasladado a dependencias policiales, donde permaneció custodiado hasta esa misma mañana, que fue puesto a disposición del Juzgado Central de Instrucción número tres de la Audiencia Nacional (Madrid).
