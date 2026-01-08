  • 8 de enero de 2026
La Plataforma Son Gigantes advierte de la ‘creciente acumulación de proyectos eólicos’ en los Valles Pasiegos

La Plataforma Son Gigantes ha advertido de que en los Valles Pasiegos y los municipios conectados al nudo eléctrico de Astillero la zona acumula numerosos proyectos eólicos industriales como Benavieja, Briesa, Ventura y Las Américas 3 y 16, a los que ahora se añaden Astillero 1 y Astillero 2, configurando un escenario de ‘saturación y superposición territorial: Astillero 2 sobre Las Américas 3 y Astillero 1 sobre Benavieja’, denuncia el colectivo.

A juicio de la Plataforma Son Gigantes los polígonos eólicos Astillero 1 y Astillero 2 sumarían 156,5 megavatios de potencia instalada y 35 aerogeneradores de casi 200 metros de altura ‘a punta de pala’, repartidos entre montes y crestas de Liérganes, Penagos, Santa María de Cayón, Villafufre, Saro, Miera y San Roque de Riomiera. Cada máquina, con un rotor de 163 metros de diámetro, se implantaría sobre un territorio ‘ya en uso, al que se añadirían nuevos viales, zanjas, cimentaciones y líneas eléctricas’.

La energía de ambos polígonos estaría proyectada para concentrarse en la subestación La Piedra (30/220 kV), en Penagos, y evacuarse mediante líneas de alta tensión de 220 kV hasta Guarnizo, conectando finalmente con el nudo eléctrico de Astillero. ‘Todo ello formaría parte de un mismo corredor energético, con impacto directo sobre el paisaje y la vida que lo habita’, opina el colectivo.

Son Gigantes recuerda que el propio Gobierno de Cantabria informó desfavorablemente sobre los polígonos eólicos Benavieja y Ventura, al considerar que su implantación provocaría un impacto negativo en áreas de alto valor paisajístico. ‘Ese criterio oficial no ha cambiado. Tampoco el territorio. En este contexto, el Gobierno de Cantabria ha presentado el documento inicial del Plan de Ordenación del Territorio, que propone un modelo en el que la implantación de polígonos eólicos se concentraría en Campoo Los Valles y en los límites de la zona oriental con Castilla y León y el País Vasco’.

El rechazo social a los polígonos eólicos ‘ha sido claro. En 2025, la Plataforma Ciudadana Son Gigantes ha presentado más de 7.100 alegaciones contra Benavieja, más de 5.100 contra Briesa y cerca de 14.000 contra Las Américas 3 y 16. Además, ha elaborado informes técnicos propios, cedidos a la Mancomunidad de los Valles Pasiegos y a otros ayuntamientos afectados para reforzar alegaciones conjuntas’.

Desde Son Gigantes insisten: «lo que está en juego es lo común. Y cuando un territorio ya ha dicho no —con informes, alegaciones y acuerdos municipales— insistir no es transición, es imposición». El colectivo publica la información de seguimiento de los proyectos en www.songigantes.net y en las redes sociales de la plataforma.

David Laguillo
David Laguillo

David Laguillo (Torrelavega, 1975) es un periodista, escritor y fotógrafo español. Desde hace años ha publicado en medios de comunicación de ámbito nacional y local, tanto en publicaciones generalistas como especializadas. Como fotógrafo también ha ilustrado libros y artículos periodísticos. Más información en https://www.davidlaguillo.com/biografia

