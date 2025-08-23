El PSOE denuncia que Gema Igual «esconde facturas en el cajón»

El portavoz socialista critica que el PP haya decidido aprobar los reconocimientos extrajudiciales de crédito en la Junta de Gobierno Local, ‘hurtando el debate y la fiscalización del Pleno‘

Daniel Fernández, portavoz del PSOE de Santander

Daniel Fernández reprocha la ‘incapacidad’ del equipo de Gobierno para planificar la finalización de contratos y ‘evitar la acumulación de facturas sin cobertura legal‘

El portavoz y secretario general del PSOE Santander, Daniel Fernández, ha denunciado hoy la ‘opacidad’ del Partido Popular en la gestión de los reconocimientos extrajudiciales de crédito, conocidos popularmente como “facturas en el cajón”, al decidir ‘unilateralmente sacarlos del Pleno y aprobarlos únicamente en la Junta de Gobierno Local, a puerta cerrada y sin posibilidad de debate público’, denuncian los socialistas en un comunicado.

Daniel Fernández ha señalado que “este tipo de expedientes deberían debatirse en el Pleno, el órgano de máxima representación democrática, donde todos los grupos podemos fiscalizar la gestión. Pero Gema Igual ha decidido hurtar a la oposición y a la ciudadanía esa transparencia básica”.

Según Fernández, los reconocimientos extrajudiciales de crédito son ‘la fórmula que se utiliza para pagar a empresas que siguen prestando un servicio sin contrato en vigor’, normalmente porque el Ayuntamiento no ha sacado la nueva licitación a tiempo. “Son la prueba evidente de la falta de planificación del PP y de su incapacidad para gestionar correctamente los contratos públicos”, ha reprochado.

El portavoz socialista ha recalcado que el problema tiene dos ‘dimensiones graves: En primer lugar, la mala gestión, que genera facturas sin contrato y sobrecostes para la ciudad. Y también la decisión política de ocultar estos expedientes, para evitar que se conozca la realidad de la gestión municipal y se pueda abrir un debate público sobre su origen’.

En este sentido, Fernández ha recordado que “en la legislatura pasada los reconocimientos extrajudiciales se llevaban al Pleno, donde había control y transparencia. Ahora Gema Igual ha decidido esconderlos en la Junta de Gobierno, lo que supone un retroceso democrático y una falta de respeto a los santanderinos”.

Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista ha anunciado que seguirá reclamando que los reconocimientos extrajudiciales vuelvan a debatirse en Pleno, como corresponde, para ‘garantizar que la ciudadanía esté informada de cómo se gasta el dinero público’.

“Los santanderinos tienen derecho a saber cómo y por qué se gasta su dinero. No aceptamos que el PP convierta lo que debería ser un ejercicio de transparencia en un trámite opaco, aprobado de espaldas a la ciudad”, ha concluido Fernández.