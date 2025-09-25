  • 25 de septiembre de 2025
Un control de tráfico de la Guardia Civil – (C) Foto: David Laguillo – CANTABRIA DIARIO

Detenido por huir de un control de alcoholemia y conducción temeraria con peligro para los agentes y personas

.
También se encontraba reclamado por un Juzgado de Palencia con orden de búsqueda y detención

Un control de tráfico de la Guardia Civil – (C) Foto: David Laguillo – CANTABRIA DIARIO

25 septiembre de 2025.- Efectivos de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil de Cantabria detuvieron a un hombre de 37 años, vecino de Torrelavega, como presunto autor de supuestos delitos de conducción temeraria, carecer de permiso de conducir, atentado y desobediencia grave a los agentes de la autoridad.

Los hechos ocurrieron a finales de julio, cuando con motivo de las fiestas patronales de Comillas, el Sector de Tráfico de Cantabria estableció varios dispositivos de verificación de alcohol y drogas en carreteras próximas a la referida localidad.

En uno de estos dispositivos, un conductor no se detuvo ante las señales de los agentes, poniendo en grave riesgo la integridad física de los mismos, a los que estuvo a punto de arrollar, por lo que éstos hicieron un seguimiento a distancia del vehículo, a la vez que alertaron al resto de patrullas de servicio de esta incidencia.

Los agentes comprobaron durante el trayecto que el conductor realizaba una conducción manifiestamente temeraria, a velocidad excesiva e invadiendo el carril izquierdo, poniendo en grave riesgo la seguridad de la circulación y la de los peatones que transitaban a su paso, especialmente por las travesías de Comillas, Cóbreces y Santillana del Mar.

Finalmente, sufrió un accidente en la localidad de Puente San Miguel, abandonando el vehículo e iniciando su huida, para evitar ser detenido.

A partir de ese momento se inició una compleja tarea de investigación al objeto de localizar al referido conductor, las cuales concluyeron el presente mes de septiembre con la identificación, detención y puesta a disposición judicial del presunto autor de los hechos.

Una vez detenido se pudo comprobar que dicha persona carecía de permiso de conducción y que además tenía en vigor una orden de búsqueda y detención de un juzgado de Palencia.

David Laguillo
.

David Laguillo

https://www.cantabriadiario.com

David Laguillo (Torrelavega, 1975) es un periodista, escritor y fotógrafo español. Desde hace años ha publicado en medios de comunicación de ámbito nacional y local, tanto en publicaciones generalistas como especializadas. Como fotógrafo también ha ilustrado libros y artículos periodísticos. Más información en https://www.davidlaguillo.com/biografia

