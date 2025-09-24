Denuncian problemas en el servicio universitario Torrelavega–Santander como aglomeración, retrasos y ‘caos a diario‘ y exigen más frecuencias, refuerzos inmediatos y paradas garantizadas

Estudiantes piden un transporte universitario «digno»

Más de 120 firmas se han registrado ya en Change.org para denunciar el «caos» del transporte universitario entre Torrelavega y Santander, ya que los estudiantes exponen los problemas que sufren «a diario» como «colas interminables, autobuses saturados desde el origen y estudiantes dejados en tierra».

En la petición denuncian que las paradas intermedias (Inmobiliaria, Barreda y Requejada) se han convertido ‘en una ruleta rusa: muchos ya ni lo intentan por miedo a quedarse tirados’. ‘Y, para rematar, en la estación nos obligan a pasar la tarjeta en otro bus antes de subir al universitario, mezclando filas de líneas distintas y provocando salidas tarde y llegadas tarde. Esto no es un servicio; es un colapso diario’, detallan.

Exigen soluciones como el fuerzo real en hora punta (07:00–09:00 y 13:00–15:00), con más frecuencias y autobuses de apoyo, paradas intermedias garantizadas, fin del pasar la tarjeta en otro bus y «ajustarse a los horarios».