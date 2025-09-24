  • 25 de septiembre de 2025
Estudiantes piden un transporte universitario «digno»

Estudiantes piden un transporte universitario «digno»

Han reunido más de 120 firmas en la plataforma Change.org

Denuncian problemas en el servicio universitario Torrelavega–Santander como aglomeración, retrasos y ‘caos a diario‘ y exigen más frecuencias, refuerzos inmediatos y paradas garantizadas

Estudiantes piden un transporte universitario "digno"
Estudiantes piden un transporte universitario «digno»

Más de 120 firmas se han registrado ya en Change.org para denunciar el «caos» del transporte universitario entre Torrelavega y Santander, ya que los estudiantes exponen los problemas que sufren «a diario» como «colas interminables, autobuses saturados desde el origen y estudiantes dejados en tierra».

En la petición denuncian que las paradas intermedias (Inmobiliaria, Barreda y Requejada) se han convertido ‘en una ruleta rusa: muchos ya ni lo intentan por miedo a quedarse tirados’. ‘Y, para rematar, en la estación nos obligan a pasar la tarjeta en otro bus antes de subir al universitario, mezclando filas de líneas distintas y provocando salidas tarde y llegadas tarde. Esto no es un servicio; es un colapso diario’, detallan.

Exigen soluciones como el fuerzo real en hora punta (07:00–09:00 y 13:00–15:00), con más frecuencias y autobuses de apoyo, paradas intermedias garantizadas, fin del pasar la tarjeta en otro bus y «ajustarse a los horarios».

