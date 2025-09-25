  • 25 de septiembre de 2025
El Puerto propone adjudicar el acondicionamiento del muelle de Raos 8 a Aceinsa Cantábrico

.
Los trabajos, que suponen una inversión de 1,8 millones de euros y un periodo de ejecución de seis meses, comenzarán en el mes de noviembre.

Para el presidente de la Autoridad Portuaria de Santander (APS), César Díaz, el objetivo de esta obra “es recuperar el estado inicial de una dársena, deteriorada por el paso del tiempo, que es imprescindible para prestar un servicio eficiente a nuestros operadores”.

Santander 25/09/2025. La mesa de contratación ha propuesto adjudicar los trabajos de acondicionamiento del muelle de Raos 8 a la empresa Aceinsa Cantábrico S.A., por un importe de 1.814.018 euros y un plazo de ejecución de seis meses.

La obra, que comenzará en noviembre, supone, como ha explicado el presidente de la APS, César Díaz, “recuperar el estado inicial de una superestructura destinada a tráfico rodado (ro-ro) que cumple en noviembre veinte años y que, debido al paso del tiempo, presenta una serie de patologías que requieren de intervención”.

La actuación ha sido calificada como “clave” por Díaz, quien subraya su importancia “para garantizar un servicio eficiente a los operadores que trabajan en los muelles públicos y mejorar su productividad”.

Según el presidente de la APS, el objetivo es “maximizar el rendimiento de las infraestructuras portuarias, reforzando su competitividad y, en consecuencia, impulsar el desarrollo industrial y la generación de empleo tanto en Cantabria como en el resto de su área de influencia”.

La solución planteada para la ejecución de los trabajos consiste en la renovación de los dos metros superiores del material y firmes de la superestructura y en el sellado, mediante inyecciones con resinas expansivas, de las juntas entre los cajones y el muro pantalla.

La zona de actuación, que se encuentra limitada por el muelle de cajones en su zona norte y por un muro pantalla en su extremo este, ocupa una franja de la explanada del muelle de Raos 8 de 150 metros de longitud por 54 metros de ancho.

El acondicionamiento del muelle de Raos 8 está incluido en el Plan de Inversiones del puerto para el periodo 2025-2029, cuyo objetivo es, según ha señalado Díaz, “aumentar la capacidad y la eficacia de nuestras infraestructuras”.

El documento, que cuenta con una previsión de inversión público-privada de 270,3 millones de euros (IVA excluido), de los que 149,9 corresponden a la administración pública y 120,4 a la iniciativa privada, incluye trabajos relacionados con la construcción y rehabilitación de muelles e infraestructuras portuarias, urbanizaciones y pavimentaciones, edificaciones portuarias, sostenibilidad, energía, digitalización o innovación, entre otras.

Entre las principales obras destacan la construcción del muelle de Raos 6, el tacón y la rampa de Raos 9, la ampliación del silo de automóviles o la mejora de varios de los muelles del puerto.

David Laguillo
.

David Laguillo

https://www.cantabriadiario.com

David Laguillo (Torrelavega, 1975) es un periodista, escritor y fotógrafo español. Desde hace años ha publicado en medios de comunicación de ámbito nacional y local, tanto en publicaciones generalistas como especializadas. Como fotógrafo también ha ilustrado libros y artículos periodísticos. Más información en https://www.davidlaguillo.com/biografia

.