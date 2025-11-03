Ganaderos cántabros apoyan a la consejera tras la querella de PACMA

UGAM-COAG tacha de «despropósito» la protección del lobo hasta 2031 – En la foto de archivo un grupo de ganaderos protesta durante una visita de Pedro Sánchez a Santander (C) Foto: David Laguillo/CANTABRIA DIARIO

Las Organizaciones Agrarias UGAM-COAG, ASAJA, UPA y AIGAS; las cooperativas, Valles Unidos del Asón y Ruiseñada- Comillas; la asociación de Razas Cárnicas de Cantabria y AFCA han manifestado públicamente su respaldo a la consejera de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación, María Jesús Susinos, y al director general de Montes y Biodiversidad, Ángel Serdio, tras la querella criminal interpuesta por el Partido Animalista PACMA.

Los ganaderos consideran que esta acción judicial, que ha sido admitida a trámite por el Juzgado de Instrucción número 3 de Santander, forma parte de una ‘campaña de acoso y persecución’ contra quienes gestionan el actual Plan de Gestión del Lobo en Cantabria.

«Una campaña que, lejos de buscar soluciones reales, criminaliza a quienes trabajan por el equilibrio entre biodiversidad y actividad ganadera», opinan.

Además, manifiestan su ‘profundo enfado’ con algunos grupos ecologistas que, ‘desde una visión urbanita y alejada de la realidad rural, han emprendido una ofensiva injusta contra el Gobierno de Cantabria y contra los ganaderos que sufren las consecuencias de los ataques del lobo’.

Reiteran la necesidad de aplicar controles letales del lobo tempranos, como herramienta imprescindible para garantizar la supervivencia de la ganadería extensiva, una actividad que vertebra el territorio y mantiene vivo el medio rural y está siendo gravemente perjudicada por los continuos ataques de lobo y la necesidad de un control inmediato de esta especie para contener sus daños.

«Los ganaderos no tenemos ninguna intención de exterminar al lobo. Lo que pedimos es un control responsable y eficaz de su población, que permita la convivencia con la ganadería extensiva» y añaden que ‘pocos se preocupan por el sufrimiento de nuestros animales, muchos de los cuales son atacados y devorados vivos, o agonizan durante días tras los ataques’.