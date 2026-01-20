  • 21 de enero de 2026
Detenido tras saltar por el balcón de una vivienda de Noja en la que estaba robando

Se han recuperado joyas y otros efectos de esa vivienda. Se han intervenido otros objetos pendientes de averiguar su procedencia

Se esclarece también una tentativa de robo en otra vivienda de Noja

20 enero de 2026.- La Guardia Civil de Cantabria, en colaboración con la Policía Local de Noja, ha procedido a la detención de un varón de 42 años y vecino de la localidad, como presunto autor de dos robos con fuerza en pisos de Noja, uno de ellos en grado de tentativa.

La rápida intervención de las patrullas permitió, además de proceder a la detención inmediata del presunto autor de los robos, la recuperación de efectos sustraídos, entre ellos joyas, así como, llaves de propiedades y otros objetos que se analiza su procedencia por si pudieran proceder de algún otro hecho delictivo.

El pasado miércoles, efectivos de la Guardia Civil de Noja y la Policía Local del municipio, acudieron a una urbanización de la localidad donde se podía estar cometiendo algún robo, sin tener información clara de la propiedad.

En escaso tiempo localizaron una vivienda que su puerta tenía signos evidentes de haber sido forzada, estando la vivienda revuelta, observando el balcón abierto, desde donde acababa de saltar (primer piso) una persona que comenzaba la huida con una mochila.

De manera inmediata comenzaron su persecución a la carrera, dándole alcance a unos 300 metros del lugar del robo, procediendo a su detención e intervención de la mochila. En la zona de la piscina de la urbanización, también se encontró otra mochila con efectos.

Entre otros efectos se encontraron algunas joyas y otras pequeñas pertenencias que fueron devueltos a sus propietarios. También se intervinieron juegos de llaves de propiedades y garajes comunitarios, investigándose su procedencia por si estuvieran relacionados con otros hechos delictivos.

Posteriormente a su detención, se pudo averiguar que otra vivienda de la misma urbanización había sido objeto de tentativa de robo, encontrando diferentes vestigios en la puerta de la terraza que indicaban que se había intentado acceder a la propiedad.

