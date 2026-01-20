La DGT inicia una campaña de control del transporte escolar, utilizado por más de 16.000 alumnos en Cantabria

La seguridad de este tipo de transporte es la máxima prioridad y las cifras de siniestralidad anuales reflejan que este es un sector seguro

Santander, 20 de enero de 2026.-

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha puesto en marcha este lunes y hasta el próximo viernes, 23 de enero, una nueva campaña especial de vigilancia y control de la seguridad de los vehículos de transporte escolar, que en Cantabria utilizan más de 16.000 alumnos.

Cada día, más de 600.000 escolares en toda España utilizan este tipo de transporte para desplazarse a sus centros educativos y, aunque las tasas de accidentalidad son mínimas demostrando que se trata de un sector seguro, es necesario continuar garantizando esa seguridad.

Por ello, tanto los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, como las policías locales de aquellos municipios que decidan sumarse a la campaña, intensificarán esta semana las inspecciones sobre estos vehículos, comprobando que las autorizaciones y documentos que deben tener son los correctos para la prestación del servicio.

Además, los agentes verificarán que las condiciones técnicas y los elementos de seguridad del vehículo son los que exige la normativa, así como los requisitos especiales que debe cumplir el propio conductor.

El transporte escolar está sometido a una serie de normas de cuyo cumplimiento depende en muchos casos la seguridad de sus pequeños pasajeros por lo que es responsabilidad de todos exigir que estas se cumplan, ya sea a través de campañas como esta, de los centros educativos o de las asociaciones de padres que se encargan de contratar las rutas.

Entre otras cosas, desde 2007, los autobuses que se matriculan deben llevar obligatoriamente instalados sistemas de retención ya que el cinturón de seguridad es útil en cualquier trayecto, ya sea corto o largo, urbano o interurbano y, desde 2013, todos los vehículos deben contar también con un sistema de frenado de emergencia que se active automáticamente cuando detecta la posibilidad de una colisión.

La velocidad inadecuada y las distracciones son las principales causas de los accidentes en los que están implicados este tipo de vehículos, por lo que se controlará especialmente que se circula a la velocidad permitida y que no se hace uso del teléfono móvil u otros aparatos que supongan distracción. También se realizarán controles de alcohol y otras drogas entre los conductores.

Además, debido a la importancia anteriormente comentada que tiene el cinturón de seguridad en caso de accidente, se prestará especial atención al uso de estos en aquellos autobuses escolares que los lleven instalados.

En el caso de Cantabria, hasta 180 agentes del Sector de Tráfico de la Guardia Civil participarán en esta campaña. Y, como es habitual además en este tipo de campañas, también se ha invitado a los municipios a sumarse a la misma, de modo que la vigilancia de este tipo de transporte se realice tanto en zona urbana como en interurbana. En Cantabria, se ha invitado a participar a todos aquellos municipios que cuentan con Policía Local.

En nuestra Comunidad Autónoma, 16.062 alumnos utilizan a diario alguna de las 525 rutas establecidas este curso, en las que desarrollan su servicio hasta 603 vehículos.

En enero del pasado año se llevó a cabo una campaña similar en Cantabria con el objetivo de concienciar a familias, conductores y a toda la comunidad educativa sobre la importancia de cumplimiento de las normas en este importante sector.

En aquella ocasión fueron controlados 145 vehículos, imponiéndose 34 denuncias, la mayoría por infracciones administrativas en materia de documentación.