  • 2 de enero de 2026
Detenido un fugitivo buscado por Perú

Al detenido le constaba una Orden Internacional de Detención (OID) para extradición, requerida por una Autoridad Judicial de Lima (Perú), por un delito “contra la seguridad pública común, fabricación, comercialización, uso o porte de armas”

2-enero-2026. Agentes de Policía Nacional de la Jefatura Superior de Policía de Cantabria han detenido a un varón, al que le constaba en vigor una Orden Internacional de Detención a efectos de extradición.

Desde la Oficina Central Nacional (OCN) Interpol-España, se recibe en la Jefatura Superior de Policía de Cantabria, comunicación interesando la detención de un varón, a efectos de extradición, para el cumplimiento de una pena de 6 años de prisión por un delito “contra la seguridad pública común, fabricación, comercialización, uso o porte de armas”, dimanante de una Autoridad Judicial de Lima (Perú).

Inmediatamente, agentes de investigación de la Policía Nacional de Santander, inician las gestiones tendentes a la localización y detención del reclamado.

Las labores policiales culminan el día 22 de diciembre, cuando los agentes averiguan el paradero del prófugo, quienes tras localizarlo en la localidad de San Vicente de la Barquera (Cantabria), proceden a su detención, en virtud de la Orden Internacional de Detención (OID) con fines de extradición.

Practicada la detención, durante la mañana del día 23 fue puesto a disposición del Juzgado Central de Instrucción número dos de la Audiencia Nacional (Madrid).

