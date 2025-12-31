  • 31 de diciembre de 2025
El 1 de enero entra en vigor la polémica Zona de Bajas Emisiones de Santander

La implementación de la normativa estará en periodo de adaptación hasta el próximo 28 de febrero

En la imagen la ubicación de las Cámaras de la ZBE, por si tiene usted una piedra a mano
El Ayuntamiento de Santander implantará la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) a partir de mañana, 1 de enero, y estará en periodo de adaptación hasta el 28 de febrero.

El concejal de Movilidad Sostenible, Agustín Navarro, ha recordado que la Zona de Bajas Emisiones en Santander afecta a vehículos con etiqueta A (anteriores a 2006 en el caso de vehículos de gasoil y anteriores a 2001 si se trata de gasolina) en un perímetro de 2,5 kilómetros y 200.000 m2, -lo que supone el 0,6% de la superficie total de Santander- en la zona del Ensanche.

También ha detallado que la ZBE de Santander establece restricciones de lunes a viernes, en horario de 08.00 a 19.00 horas, y no afecta a residentes, trabajadores del área de influencia, propietarios de garajes (que dispondrán de dos permisos), vehículos de personas con discapacidad, motos, vehículos de servicios o empresas, taxis y a los vehículos que hagan uso de los dos parkings públicos ubicados en la zona.

La ZBE estará vigilada por once cámaras de entrada y once de salida, y no tendrá afección inicialmente para vehículos con etiqueta 0, ECO, C y B.

Navarro ha explicado que las medidas en las que incidirá el Ayuntamiento durante este periodo hasta el 28 de febrero, entre las que ha destacado la señalización de las zonas y la concienciación ciudadana. Así, las áreas están delimitadas con señales específicas de ZBE, y el Ayuntamiento informará a los ciudadanos sobre las nuevas normas y cómo les afectan.

También ha apuntado que, generalmente, durante este periodo no se penaliza económicamente a los infractores detectados mediante cámaras o controles automáticos, con el objetivo de permitir a los ciudadanos un tiempo de adaptación a la nueva normativa.

En cualquier caso, ha precisado que, en función de la tramitación administrativa que se realice de los controles efectuados sobre el tránsito de vehículos en la zona, las sanciones derivadas de las infracciones pueden hacerse efectivas con posterioridad a la fecha en la que finaliza el periodo de adaptación de la ZBE.

