Rescatado tras caerse mientras practicaba barranquismo en la vía ferrata del Río Calera

El equipo del helicóptero y bomberos del Gobierno de Cantabria han rescatado esta tarde a un hombre que ha resultado herido mientras practicaba barranquismo en la vía ferrata del Río Calera, ubicada en Ramales de la Victoria



El Centro de Atención a Emergencias 112, también del Ejecutivo, recibió aviso del incidente minutos antes de las 14:00 horas, momento en el que movilizó hasta el lugar del accidente al operativo de rescate que accedió al lugar tanto por tierra como por aire.



El afectado, de unos 55 años, se encontraba acompañado de otras tres personas cuando, en un descenso de rapelado, se precipitó de unos 10 metros de altura golpeándose en la cabeza y en la parte baja de la espalda.

Los equipos desplazados se han enfrentado a una intervención compleja por las características de la zona en la que se encontraba el herido, un área cerrada de vegetación con mucho arbolado y una torre de alta tensión, que impedía las maniobras en grúa desde la aeronave, así como por la gravedad de las lesiones del herido, que presenta traumatismos lumbar y torácico.

Mientras el médico del helicóptero practicaba la atención de urgencia a la víctima y la inmovilizaba en la camilla, rescatadores y bomberos montaron una instalación de cuerdas para evacuar al afectado hasta un terreno más despejado que permitiera su ascenso a la aeronave.



De esta manera, mediante técnicas de rescate vertical, han evacuado al hombre a un claro que ha permitido realizar operaciones de grúa para izar al herido y a los rescatadores al helicóptero.



Una vez a bordo, ha sido evacuado, bajo supervisión facultativa, hasta el aeropuerto Seve Ballesteros, para su posterior traslado por parte de 061 hasta el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla para ser tratado de las lesiones que presenta.