Las Mesas de Movilidad de Cantabria reclaman la creación de una Mesa sobre el transporte público por carretera



Las Mesas de Movilidad de Cantabria han solicitado a los distintos grupos políticos del Parlamento de Cantabria la creación ‘urgente’ de una Mesa o Grupo de Trabajo específico sobre el transporte público por carretera en la región, similar al que ya existe para dar seguimiento a las problemáticas vinculadas

al ferrocarril.

Según el colectivo la propuesta busca abordar las ‘deficiencias’ que actualmente afectan al servicio y garantizar un modelo de transporte ‘accesible, seguro y de calidad para toda la ciudadanía’. El colectivo recuerda que el transporte público por carretera es un ‘servicio esencial para la cohesión territorial y social’, especialmente en una comunidad con una amplia dispersión y envejecimiento demográficos como Cantabria.

‘Sin embargo, en los últimos años —y de manera más acentuada desde la pandemia— se han detectado numerosas carencias que impactan directamente en la calidad y funcionamiento del servicio. Entre los problemas más recientes, destacan las protestas de estudiantes universitarios de diversas zonas de Cantabria que han denunciado falta de frecuencias, autobuses saturados y retrasos constantes en las rutas hacia Santander, Torrelavega y Castro Urdiales.



Las Mesas de Movilidad proponen que la nueva Mesa sobre el Transporte por Carretera esté integrada por representantes del Gobierno de Cantabria, de todos los grupos parlamentarios, de la Federación de Municipios de Cantabria, de los sindicatos y patronales del sector, de la Universidad de Cantabria, así como de las asociaciones y plataformas de usuarios.