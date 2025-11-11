  • 11 de noviembre de 2025
  1. Home
  2. Portada
  3. Las Mesas de…

Las Mesas de Movilidad de Cantabria reclaman la creación de una Mesa sobre el transporte público por carretera

.


Las Mesas de Movilidad de Cantabria han solicitado a los distintos grupos políticos del Parlamento de Cantabria la creación ‘urgente’ de una Mesa o Grupo de Trabajo específico sobre el transporte público por carretera en la región, similar al que ya existe para dar seguimiento a las problemáticas vinculadas
al ferrocarril.

Según el colectivo la propuesta busca abordar las ‘deficiencias’ que actualmente afectan al servicio y garantizar un modelo de transporte ‘accesible, seguro y de calidad para toda la ciudadanía’. El colectivo recuerda que el transporte público por carretera es un ‘servicio esencial para la cohesión territorial y social’, especialmente en una comunidad con una amplia dispersión y envejecimiento demográficos como Cantabria.

‘Sin embargo, en los últimos años —y de manera más acentuada desde la pandemia— se han detectado numerosas carencias que impactan directamente en la calidad y funcionamiento del servicio. Entre los problemas más recientes, destacan las protestas de estudiantes universitarios de diversas zonas de Cantabria que han denunciado falta de frecuencias, autobuses saturados y retrasos constantes en las rutas hacia Santander, Torrelavega y Castro Urdiales.

Las Mesas de Movilidad proponen que la nueva Mesa sobre el Transporte por Carretera esté integrada por representantes del Gobierno de Cantabria, de todos los grupos parlamentarios, de la Federación de Municipios de Cantabria, de los sindicatos y patronales del sector, de la Universidad de Cantabria, así como de las asociaciones y plataformas de usuarios.

David Laguillo
Últimas entradas de David Laguillo (ver todo)
.

También te puede interesar...

Aviso naranja por costeros - (C) Foto: David Laguillo/CANTABRIA DIARIOAviso naranja por costeros Detenido por robo con violencia en una céntrica parroquia de Santander Obras de humanización de las travesías de la N-611 y N-623El ayuntamiento de Santander acusa a Pedro Casares de «deslealtad institucional»

David Laguillo

https://www.cantabriadiario.com

David Laguillo (Torrelavega, 1975) es un periodista, escritor y fotógrafo español. Desde hace años ha publicado en medios de comunicación de ámbito nacional y local, tanto en publicaciones generalistas como especializadas. Como fotógrafo también ha ilustrado libros y artículos periodísticos. Más información en https://www.davidlaguillo.com/biografia

© 2009- 2025 CANTABRIA DIARIO. Todos los derechos reservados. CONTACTO Twitter.com/cantabriadiario Facebook.com/cantabriadiario Notas de prensa y convocatorias: noticias@cantabriadiario.com Publicidad: publicidad@estorrelavega.com Lunes a viernes (de 9.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas) Teléfono: 686447266 POLÍTICA DE PUBLICIDAD Este periódico rechaza anuncios de contactos y/o servicios relacionados con la prostitución o explotación sexual; productos o servicios relacionados con las ciencias ocultas y pseudociencias; servicios o productos “milagro”; productos y servicios sanitarios no verificados por las autoridades sanitarias y esquemas de venta multinivel y/o piramidales. Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento expreso para la aceptación de las mencionadas cookies. Para más información, pinche en AVISO LEGAL/QUIÉNES SOMOS (C) CANTABRIA DIARIO ES UNA MARCA REGISTRADA -- AVISO LEGAL -- Queda prohibida la reproducción total o parcial de esta publicación periódica, por cualquier medio o procedimiento, sin tener la autorización previa, expresa y por escrito del editor, incluyendo el uso directa o indirectamente comercial en forma de reseñas, resúmenes, o extractos de prensa, a lo que se manifiesta oposición expresa. Copyright © 2009-2025 CantabriaDiario.com Cantabria Diario es una marca registrada - TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - - PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN SIN PERMISO PREVIO - Reglamento General de Protección de Datos / Política de Privacidad

.