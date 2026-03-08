La Justicia cita como investigada a la Policía Local que recibió la llamada de alerta sobre la pasarela de El Bocal

Murieron seis jóvenes y también se cita como testigo a la operadora del 112 que llamó alertando del estado de la pasarela

También cita como testigo a la operadora del 112, pide a esta institución que informe de llamadas similares tiempo atrás y solicita tanto a Costas como al Ayuntamiento de Santander toda la documentación sobre la senda costera

Santander, 8 de marzo de 2026.-

La titular de la Plaza n.º 1 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Santander ha acordado las primeras diligencias de investigación encaminadas a esclarecer el accidente en la pasarela de El Bocal en el que fallecieron seis personas el pasado 3 de marzo.

En una providencia dictada en el día de ayer, la magistrada cita a declarar como investigada a la agente de la Policía Local de Santander que un día antes del accidente recibió una llamada del 112 alertando del estado de la pasarela.

La titular de la Plaza n.º 1 de Instrucción toma esta decisión tras recibir a mediodía del pasado viernes un detallado y minucioso atestado elaborado en tiempo récord por el Grupo III UDEV de la Brigada Provincial de Policía Judicial junto con la Brigada Provincial de Policía Científica de la Jefatura Superior de Policía de Cantabria.

La resolución acuerda la citación de distintas personas para el próximo 27 de marzo. Además de la agente de Policía Local, también se recibirá declaración, en calidad de testigos, a los dos ciclistas que alertaron de lo sucedido, al vecino que realizó la llamada al 112 el día antes, a la operadora del 112 que trasladó la incidencia a la Policía Local y a los dos agentes de Policía Nacional que realizaron la inspección ocular tras el accidente.

Junto a ello, la magistrada solicita al Servicio de Emergencias 112 que aclare si desde la creación de la senda costera ha recibido más llamadas alertando sobre el estado de la pasarela y en tal caso solicita que se le entreguen los audios.

La providencia también ordena a Costas y al Ayuntamiento de Santander que aporten toda la documentación relativa a la senda costera: expedientes administrativos y demás informes técnicos relativos al proyecto de ejecución y construcción, y también todos aquellos de los que se disponga atinentes al estado de conservación y mantenimiento.

En relación a la pasarela siniestrada, la magistrada pide que se mantenga el precinto, exigiendo la colocación de barreras físicas para evitar todo acceso a la misma, y requiere a Costas y al Ayuntamiento para que se abstengan de realizar cualquier manipulación, traslado o alteración de la instalación.

Por último, realiza el ofrecimiento de acciones a los familiares de las víctimas mortales, así como a la única superviviente por si desean personarse en la causa.

La providencia de la Plaza n.º 1 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Santander no es firme, ya que contra la misma cabe la interposición de recurso de reforma ante el mismo órgano en un plazo de tres días.