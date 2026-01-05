Dos detenidos en Camargo y Laredo por trapicheos con speed, cristal, cocaína, tusi, éxtasis y ketamina

En los exteriores de un local de ocio de Camargo se intervinieron 253 dosis, y en Laredo diferentes cantidades de cristal y ketamina, así como dinero.

05 enero de 2026.- La Guardia Civil de Cantabria, durante los diferentes servicios de seguridad ciudadana desplegados la pasada nochevieja y el año nuevo, ha procedido a la detención de dos varones como presuntos autores de sendos delitos de tráficos de drogas, cometidos en Camargo y Laredo.

Entre las dos actuaciones se han intervenido 253 dosis preparadas para su distracción al menudeo de speed, cristal, cocaína, tusi (cocaína rosa) y éxtasis, así como dos envoltorios de diferente peso con ketamina, otro con 17 gramos de cristal sólido, tres pastillas pendientes de determinar la sustancia y casi 1.600 euros.

La tarde del pasado 1 de enero la Guardia Civil se encontraba prestando un servicio de preventivo en zonas de ocio de Camargo, y al realizarlo en los exteriores de un establecimiento de Cacicedo de Camargo, observaron a un varón que les infundió sospechas.

Identificado el mismo, un vecino de Bizkaia, le encontraron oculto entre sus ropas dos carteras tipo monedero, donde hallaron un importante número de dosis de lo que podían ser sustancias estupefacientes.

Tras el recuento, los agentes intervinieron 75 pastillas de éxtasis, 65 dosis de speed, otras 65 dosis de cristal, 31 de cocaína y 17 bolsitas de plástico conteniendo tusi.

En el registro no se le encontró dinero, por lo que no se descarta que se hubiera desplazado directamente hasta los exteriores del citado establecimiento de ocio con la supuesta intención de la venta al menudeo de las sustancias estupefaciente intervenidas.

El citado varón de 45 años de edad, fue detenido y traslado a las dependencias de la Guardia Civil de Camargo para la instrucción de diligencias como presunto autor de un delito contra la salud pública.

Ketamina y Cristal en Laredo

La tarde del pasado 31 de diciembre, efectivos de la Guardia Civil de Laredo observaron circulando un vehículo por la carretera al Polígono de dicha localidad, realizando maniobras extrañas ante la presencia de la patrulla.

Una vez parado e identificados sus ocupantes, a uno de ellos, un varón de 30 años y con domicilio en Bizkaia, los agentes le encontraron dos envoltorios con más de 27 gramos de ketamina, un envoltorio con unos 17 gramos con cristal en estado sólido, tres pastillas pendientes de saber la sustancia que contienen, así como casi 1.600 euros en billetes principalmente de 50 euros.

Tras el hallazgo se procedió a la detención de la persona que tenía en su poder la droga y el dinero, como presunto autor de un delito contra la salud pública, no descartándose que estuvieran realizando entregas de droga en Laredo y localidades próximas.