  • 31 de diciembre de 2025
  Dos detenidos por…

Dos detenidos por atracar con un machete una farmacia en Camargo

Uno de los detenidos además es el presunto autor de otro robo a una gasolinera de Penagos.

Los dos detenidos han ingresado en prisión.

31 diciembre de 2025.- La Guardia Civil de Cantabria ha procedido a la detención de dos varones, de 41 y 38 años de edad, y se investiga a otro de 42 años, como presuntos autores de un robo con violencia e intimidación en una farmacia del término municipal de Camargo.

Además, al reseñado varón de 38 años, se le considera también presunto autor de otro robo con violencia e intimidación, en esta ocasión en solitario, en una gasolinera del término municipal de Penagos.

Gracias a las investigaciones realizadas por la Guardia Civil de Camargo, se ha puesto en el día de ayer a disposición judicial a los presuntos autores de dichos robos, que actuaron con importante violencia verbal, agresividad y amenazas de índole físico, llegando a esgrimir armas blancas de gran tamaño con la que intimidaron a los trabajadores.

Durante la tarde del pasado 9 de diciembre, un varón irrumpió en una gasolinera del término municipal de Penagos, mostrando agresividad y amenazando al empleado para que le entregase la recaudación, huyendo seguidamente a pie con el dinero conseguido.

Aunque intentó ocultar su rostro, los agentes desplazados al lugar, consiguieron diferentes rasgos característicos del asaltante, para horas más tarde proceder a su detención.

Tras la detención del presunto autor del robo en la gasolinera, en un registro domiciliario, se localizaron diferentes vestigios, entre ellos un machete de grandes dimensiones, susceptibles de haber sido utilizados en el robo a una farmacia de Camargo.

A finales de noviembre, cuando una farmacia del término municipal de Camargo estaba próxima a su horario de cierre, irrumpieron dos varones encapuchados, hablando de forma violenta y amenazante a los empleados, exigiéndoles el dinero de la caja registradora.

Estas personas esgrimían un cuchillo de cocina de grandes dimensiones y un machete, llegando uno de ellos, en señal de fuerza intimidatoria, a clavar el machete en una máquina existente en la farmacia.

Finalmente, estas personas se apoderaron del dinero de una caja y varios décimos de lotería de navidad, saliendo del local y subiendo a un vehículo que les esperaba en el exterior.

Cotejadas las diferentes pruebas y vestigios conseguidas tras el atraco a la farmacia y el registro anteriormente reseñado, unido a otras pruebas obtenidas, se procedió el pasado 29 de diciembre a la detención de dos varones (una ya había sido detenido días atrás por el robo en la gasolinera) y a investigar a un tercero, como presuntos autores del robo con violencia e intimidación en la farmacia.

Tras ser puestos a disposición judicial en el día de ayer, se decretó el ingreso en prisión de los dos detenidos.

David Laguillo
Últimas entradas de David Laguillo (ver todo)
David Laguillo

https://www.cantabriadiario.com

