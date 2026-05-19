  • 20 de mayo de 2026
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Dos detenidos por reclamaciones judiciales

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A cada detenido le constaba en vigor una reclamación judicial, ordenada por Plaza 3 de la Sección de lo Penal del Tribunal de Instancia de Santander, cada uno encartado en un procedimiento distinto

Las reclamaciones judiciales que pesaban sobre ambos individuos, consistían en búsqueda, detención e ingreso en prisión

19-mayo-2026. Agentes de Policía Nacional de esta Jefatura Superior de Policía, en el transcurso de la misma tarde, han detenido a dos varones, a cada uno de los cuales les constaba en vigor una reclamación judicial acordando su ingreso en prisión.

La primera de las detenciones tuvo lugar a primera hora de la tarde del día 13 de mayo, cuando el CIMACC-091 (Centro Inteligente de Mando, Comunicación y Control) de la Policía Nacional, tuvo conocimiento de la posible presencia de un individuo en un domicilio de la zona de Cuatro Caminos, a quién le constaba en vigor un interés judicial, por lo que solicitó esa comprobación a uno de los indicativos policiales en servicio.

Instantes después, agentes de Policía Nacional se personaron en la vivienda interesada, donde localizaron e identificaron a uno de sus moradores, constatando que, efectivamente le constaba una reclamación judicial dictada por la titular de la Plaza 3 de la Sección de lo Penal del Tribunal de Instancia de Santander. Ante esa circunstancia, los Policías procedieron a su detención y posterior traslado a dependencias policiales.

La segunda de las detenciones se produjo a última hora de esa misma tarde, cuando una dotación de Policía Nacional se hallaba realizando una patrulla en prevención de la comisión de delitos por la zona de Monte, cuando procedió a la identificación de un varón, pudiendo confirmar a través del CIMACC-091 que le constaba en vigor una reclamación judicial nacional dictada por la misma Autoridad judicial que el caso anterior, pero en distinto procedimiento, en la que también se interesaba su búsqueda, detención e ingreso en prisión. Los agentes procedieron a su detención y traslado a la Comisaría.

Ambos detenidos permanecieron en sede policial hasta la finalización de los correspondientes atestados policiales, tras los cuales fueron conducidos ante la Autoridad Judicial correspondiente, decretándose su ingreso en prisión.

David Laguillo
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David Laguillo (Torrelavega, 1975) es un periodista, escritor y fotógrafo español. Desde hace años ha publicado en medios de comunicación de ámbito nacional y local, tanto en publicaciones generalistas como especializadas. Como fotógrafo también ha ilustrado libros y artículos periodísticos. Más información en https://www.davidlaguillo.com/biografia

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