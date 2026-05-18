Adiós a la homeopatía: el demoledor informe que demuestra que carece de evidencia científica

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) hizo público un informe sobre las evidencias de eficacia y seguridad de la homeopatía y los productos homeopáticos, cuyas conclusiones no dejan bien parada a la pseudociencia del agua con azúcar.

La homeopatía se definió como un método terapéutico por el médico alemán Samuel Hahnemann a finales del siglo XVIII. Su práctica se basa en la utilización de preparados homeopáticos en cuya fabricación se producen una serie

de diluciones seriadas conocidas como «dinamizaciones».

La homeopatía asume una serie de principios básicos como el «principio de similitud» (similia similibus curantur) o lo semejante se cura con lo semejante. Las enfermedades se curan por sustancias que producen en las personas sanas síntomas semejantes y más fuertes a los que tiene el paciente, «pero no iguales».

Esta «enfermedad artificial inducida por las propiedades dinámicas del remedio es ligeramente más fuerte que la enfermedad natural y existe únicamente en el plano dinámico o energético, no en un plano químico o fisiológico». Este principio se basó en observaciones del propio Hahneman, pero no ha sido demostrado.

El uso de diluciones infinitesimales de los preparados homeopáticos, de manera que existe una relación inversa entre la potencia del preparado homeopático y la concentración de la sustancia original.

No existe evidencia científica publicada que avale la eficacia de la homeopatía como un instrumento terapéutico eficaz. Se ha constatado en los trabajos publicados que la eficacia observada para los productos homeopáticos es comparable al placebo.

Los ciudadanos deben conocer, cuando escogen iniciar o mantener tratamientos basados en la homeopatía, que esta carece de evidencia científica y que pueden poner en peligro su salud si rechazan o sustituyen los tratamientos que la medicina basada en la evidencia les propone.

Se puede acceder al informe completo en este enlace https://www.aemps.gob.es/informa/docs/informe-homeopatia-2026.pdf