Pillados mientras robaban cable de cobre en un edificio en Arredondo

Tenían casi 35 kilos de cableado.

16 enero de 2026.- La Guardia Civil de Cantabria ha procedido a instruir diligencias, en calidad de investigados, a dos varones de 47 y 45 años, ambos vecinos de Colindres, como presuntos autores de un robo con fuerza de cableado de cobre en una edificación en el término municipal de Arredondo.

Gracias a la rápida intervención de una patrulla de la Guardia Civil, pudieron sorprender a estas dos personas dentro del edificio, y evitar el robo de casi 35 kilos de cableado de cobre del que habían hecho acopio.

Durante la tarde del pasado miércoles, una patrulla que prestaba servicio de seguridad ciudadana observó un vehículo que les infundió sospechas en los exteriores de un edificio de viviendas, actualmente abandonado, en Arredondo, accediendo los agentes al lugar por si se estuviera perpetrando algún hecho delictivo.

Una vez en la propiedad, en la entrada a una vivienda que había sido tapiada, habían originado una apertura fracturando parte de los ladrillos. Los agentes se introdujeron por dicha abertura sorprendiendo a una persona introduciendo cables dentro de un saco. Dicho cableado de cobre procedía de la instalación de la vivienda.

Instantes después escucharon ruidos, sorprendiendo a otro varón, el cual igualmente portaba cableados procedentes del edificio.

Una vez recuperado el cableado distribuido en tres sacos, tras su pesaje, alcanzaron los casi 35 kilos. En dependencias de la Guardia Civil de Ramales de la Victoria, se ha procedido a instruir diligencias en calidad de investigados a los mencionados varones, como presuntos autores de un delito de robo con fuerza.