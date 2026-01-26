Dos detenidos por tráfico de drogas en Sarón

Uno de los detenidos fue sorprendido “in fraganti” realizando una supuesta venta de estupefacientes

En la inspección de un vehículo se hallaron 100 gramos de hachís

La investigación posterior permitió identificar y detener al presunto suministrador de la droga

26 enero de 2026.- La Guardia Civil de Cantabria ha procedido a la detención de dos personas, un varón de 22 años de edad y otro de 67 años, vecinos del término municipal de Santa María de Cayón, como presuntos autores de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas.

El pasado día 20 de enero, agentes de la Guardia Civil de Cantabria, realizando servicio de prevención de seguridad ciudadana, observaron a varios varones en actitud sospechosa en la vía pública de Sarón, uno de ellos, realizando una entrega de lo que podía ser algo tipo estupefaciente.

Ante estos hechos se procedió a la identificación e inspección de estas personas, hallándose pequeñas cantidades de hachís entre sus pertenencias, siendo propuestos para sanción administrativa conforme a la normativa vigente en materia de seguridad ciudadana.

Tras ampliar la inspección a un vehículo, los agentes localizaron oculto en su interior una tableta de hachís de unos 100 gramos de peso, deteniéndose de forma inmediata al responsable de dicha droga.

A raíz de esta intervención y fruto de las gestiones de investigación, los agentes lograron identificar a una segunda persona, quien presuntamente actuaba como proveedor de la sustancia estupefaciente al primer detenido. Esta persona ya había sido detenida en otras ocasiones como presunto autor de delitos contra la salud pública por tráfico de drogas.

Una vez localizado el pasado viernes, se procedió a su detención e instrucción de diligencias como presunto autor de un delito de tráfico de drogas.

Estas actuaciones han sido realizadas por efectivos del Puesto de Santa María de Cayón y de la Unidad de Seguridad Ciudadana USECIC.