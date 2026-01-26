El Colegio de Fisioterapeutas de Cantabria lanza una nueva convocatoria de ayudas para la colocación de la cruz rosa en clínicas autorizadas

La subvención, dotada con 20.000 euros, está dirigida a clínicas de fisioterapia que cuenten con registro sanitario y estén atendidas por profesionales colegiados.

En la anterior convocatoria, 37 centros ya se beneficiaron de esta ayuda y están en proceso de instalar el distintivo en sus fachadas.



Santander, 26 de enero de 2026- El Colegio de Fisioterapeutas de Cantabria ha abierto una nueva convocatoria de subvenciones, dotada con 20.000 euros, para apoyar la colocación de la cruz rosa, el distintivo que identifica a las clínicas de fisioterapia autorizadas de la comunidad. La ayuda está dirigida a aquellas clínicas que cuenten con número de registro sanitario y cuyos profesionales estén debidamente colegiados.

Este distintivo, símbolo oficial de las clínicas de fisioterapia que cumplen la normativa vigente, nace con el objetivo de dar visibilidad a la profesión, facilitar a la ciudadanía la identificación de centros legales y reforzar la lucha contra el intrusismo profesional.

En la convocatoria anterior, lanzada en octubre, un total de 37 clínicas de fisioterapia de Cantabria resultaron beneficiarias de esta ayuda, y en las próximas semanas lucirán la cruz rosa en sus fachadas.

Hasta la fecha, el Colegio ha destinado un total de 40.000 euros a este fin, asumiendo el coste íntegro de adquisición de la cruz y certificando su instalación, sin coste para los profesionales. Una vez instalada, la cruz seguirá siendo propiedad del Colegio, que podrá solicitar su retirada si se incumplen las condiciones que dieron lugar al derecho a su uso.

“La cruz rosa es mucho más que un elemento visual: es una herramienta de seguridad y confianza para los pacientes, y una garantía de legalidad para los profesionales que ejercen con rigor y dentro del marco normativo”, señalan desde la Junta de Gobierno del Colegio.

Este símbolo, registrado oficialmente, está sujeto a certificación por parte del Colegio y no puede ser utilizado sin autorización. Su implantación forma parte de un conjunto de acciones que la institución colegial está desarrollando para defender la profesión, proteger a los pacientes y mejorar la visibilidad de los centros autorizados.

Con esta segunda convocatoria, el Colegio de Fisioterapeutas de Cantabria reafirma su compromiso con la excelencia profesional, la transparencia y la lucha decidida contra el intrusismo en el ámbito de la fisioterapia.