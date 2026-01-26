  • 26 de enero de 2026
EDITORIAL-. La Des-democracia en América

Alex Jeffrey Pretti, ciudadano estadounidense, blanco, caucásico, sin antecedentes penales. Asesinado por un agente de ICE.

El periódico The New York Times ha hablado con su familia, vecinos y compañeros de trabajo y todos coinciden: era pacífico.

Cuando Alexis de Tocqueville publicó «La democracia en América», el pensador autor de este clásico de la literatura política especulaba con que la democracia encierra el peligro de degenerar en lo que él describe como despotismo suavizado. Casi proféticamente, en pleno siglo XXI el crimen lo perpetran los agentes del Gobierno encapuchados, en este caso una fuerza psicópata llamada ICE.

Alex Pretti tenía 37 años y era enfermero de la unidad de cuidados intensivos (UCI) que trabajaba en el Hospital de Asuntos de Veteranos de Minneapolis, Minnesota.

Era miembro del sindicato de la Federación Estadounidense de Empleados Gubernamentales y no tenía antecedentes penales. Pretti era conocido por haber participado en las protestas tras el asesinato de Renee Good a manos de un agente del ICE el 7 de enero de 2026. Dos crímenes en apenas dos semanas. Encapuchados y psicópatas con pistola, sueltos por las calles para generar terror.

Pretti era propietario legal de armas en Minnesota, y en los vídeos de su asesinato no se le ha visto sacar la pistola en ningún momento. El agente criminal del ICE le disparó varias veces cuando Pretti estaba ya en el suelo, abatido por las balas.

Si esta forma de Des-democracia en América no escandaliza a los americanos, nos encontraríamos exactamente ante lo que predijo Tocqueville, una mediocridad en la mayoría, en aquellos votantes de Donald Trump que justifican o callan ante el desmantelamiento de la Democracia y ante los crímenes cometidos por los propios agentes.

Bienvenidos a la Des-democracia en América.

