El 112 recibe 49 llamadas y gestiona 11 incidencias provocadas por el fuerte viento

Continúa activo el aviso amarillo en todo el interior de Cantabria hasta las 08.00 horas

El Centro de Atención a Emergencias 112 del Gobierno de Cantabria ha gestionado entre las 19:00 horas de ayer y las 07:00 horas de hoy un total de 11 incidencias derivadas de 49 llamadas relativas al fuerte viento que azota la Comunidad.

La mayoría de los incidentes se corresponden con ramas y árboles caídos, uno encima de una vivienda en Santillana del Mar y otro sobre un vehículo en Cieza. Se ha producido también un corte de suministro eléctrico en Los Corrales de Buelna. Los daños causados por las fuertes rachas de sur se han concentrado en el último tramo de la tarde de ayer hasta la medianoche.

La AEMET mantiene activado hasta las 08:00 horas de hoy el aviso amarillo en el interior de la región por rachas de hasta 100 kilómetros por hora en el centro y el valle de Villaverde, y de 80 kilómetros por hora en la Cantabria del Ebro y Liébana.

Recomendaciones

Por la previsión de fuertes rachas de viento el Servicio de Emergencias del Gobierno recomienda cerrar y asegurar puertas, ventanas o toldos; retirar macetas y todos aquellos objetos exteriores que puedan caer a la vía pública y provocar un accidente; evitar zonas boscosas; alejarse de cornisas, muros o árboles que puedan desprenderse; evitar pasar por edificaciones en construcción o en mal estado, y extremar las precauciones en los desplazamientos por carretera, fundamentalmente en viaductos y salida de túneles.

Ante cualquier incidencia se debe de llamar lo antes posible al 112 para procurar una rápida intervención. Además, a quienes tienen cuenta en redes sociales, se les anima a seguir los perfiles oficiales de entidades que facilitan información sobre emergencias, estado de las carreteras o meteorología.