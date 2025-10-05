El Ayuntamiento de Santander destaca que una treintena de inquilinos han ejercido su derecho a compra este año

Navarro valora que el Ayuntamiento ‘permite destinar el 80% de la renta mensual a la compra futura de la vivienda, con un precio que será el mismo dentro de 10 años del establecido al comienzo del alquiler‘

Un total de 29 familias santanderinas, inquilinas de las viviendas en alquiler con opción a compra que gestiona la Sociedad de Vivienda y Suelo de Santander (SVS), han decidido a lo largo de 2025 hacer efectiva la compra y ‘beneficiarse del ahorro que durante los años que han estado de alquiler han ido acumulando con el pago de sus rentas mensuales’, informa el Ayuntamiento de Santander.

En total, son ya 93 los inquilinos de la SVS que se han convertido en propietarios tras pasar, la mayoría de ellos, 10 años de alquiler.

Así lo ha dado a conocer el concejal de Vivienda, Agustín Navarro, quien ha recordado que el Ayuntamiento ‘permite destinar el 80% de la renta mensual a la compra futura de la vivienda y con un precio de compra que será el mismo dentro de 10 años del establecido al comienzo del alquiler’.

Teniendo esto en cuenta, las 93 familias que han optado por comprar se beneficiarán de ‘un ahorro global que alcanza los 3,39 millones de euros (una media de 36.451 euros por comprador)’.

“Para el Ayuntamiento de Santander, esos 3,3 millones que se han quedado en los bolsillos de los santanderinos son un esfuerzo económico que la Sociedad de Vivienda Suelo ha realizado y que ha merecido la pena. Esperamos que, en los próximos meses y años, el resto de inquilinos que siguen en alquiler con opción a compra sigan los pasos de estos 93 propietarios”, ha añadido.

“Todas estas familias han conseguido ahorrar una cantidad considerable para la compra, a la que aportan casi el total del dinero que han ido empleando para el pago de la renta”, ha asegurado el edil, y destaca que muchos de los vecinos que accedieron a estas VPO están pagando ya sus viviendas y al tiempo disfrutando de ellas.

Navarro ha remarcado que Santander ‘seguirá poniendo en marcha fórmulas para facilitar el acceso a una vivienda a los vecinos que más lo necesitan y para ayudarles en el pago de las mensualidades’.

El edil afirma que ‘el Ayuntamiento ha construido 1.204 VPO en los últimos años y ha promovido el mayor parque de vivienda social en alquiler que existe en Cantabria’.

“Santander es ejemplo de impulso a promociones de vivienda protegida a precios muy competitivos y con continuas facilidades como son también los descuentos a las familias que incorporan un nuevo miembro por nacimiento o adopción”, ha concluido.