Nuevos talleres de prevención de caídas para personas mayores

Zulema Gancedo detalla que están dirigidos a mayores de 70 años que hayan tenido una caída previa y su objetivo es aumentar su confianza y seguridad, así como fomentar su independencia

Se desarrollarán en lunes y miércoles o viernes en dos sesiones en horario de mañana, de 09.30 a 11.30 horas y de 12.00 a 13.45 horas

El centro cívico de Numancia acogerá próximamente nuevos talleres de prevención de la fragilidad y de las caídas que se desarrollarán en lunes y miércoles o viernes en dos sesiones en horario de mañana, de 09.30 a 11.30 horas y de 12.00 a 13.45 horas

Organizados desde la Concejalía de Salud del Ayuntamiento de Santander, están dirigidos a mayores de 70 años que hayan tenido una caída previa y su objetivo es aumentar su confianza y seguridad, así como fomentar su independencia, tal y como ha informado la edil del área, Zulema Gancedo.

Además de realizar una valoración inicial del riesgo de fragilidad en los participantes y su entorno, en los talleres aprenderán ejercicios de equilibrio y flexibilidad y recibirán asesoramiento sobre ejercicio aeróbico con el fin de aumentar su agilidad y fuerza muscular, y mejorar su coordinación.

Asimismo, se les asesorará para evitar caídas en situaciones cotidianas, como subir o bajar escaleras, cruzar semáforos, sentarse en un banco o coger el transporte público, así como sobre el uso de ropa y calzado adecuado, la utilización de instrumentos de apoyo o la adaptación de la vivienda.

Las personas interesadas en ampliar información o apuntarse a alguno de los talleres pueden dirigirse al servicio de salud del Ayuntamiento ubicado en la calle La Paz, 1 5ª planta, a través de la web. https://salud.santander.es, del teléfono 942 200 782 o del correo actividades-salud@santander.es

Los talleres de prevención de caídas forman parte del programa de promoción de la salud que desarrolla el Ayuntamiento de Santander para fomentar hábitos de vida saludables, favorecer un envejecimiento activo y mejorar la calidad de vida.

Según ha resaltado la edil, hay actividades a lo largo de todo el año orientadas a distintos tipos de públicos, desde escolares a personas mayores, adultos y población general.

Gancedo ha animado a los vecinos a informarse sobre las actividades y fechas programadas para los próximos meses, todas ellas gratuitas, y ha aconsejado inscribirse con antelación, ya que en muchos casos las plazas se completan en pocos días.