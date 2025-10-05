  • 5 de octubre de 2025
El delegado del Gobierno en Cantabria recibirá al embajador de Palestina en España

Casares presentará a Husni Abdel Wahed, quien explicará de primera mano lo que se está viviendo en Gaza

Santander, 5 de octubre de 2025.-

La Delegación del Gobierno en Cantabria ha organizado para este próximo martes, 7 de octubre, un acto público con el embajador de Palestina en España, Husni Abdel Wahed.

El delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares, presentará al embajador palestino y participará en este acto que pretende ser un encuentro con la ciudadanía de Cantabria.

El acto tendrá lugar a partir de las 17.15 horas en la sala Juan de la Cosa de la Delegación del Gobierno en Cantabria, ubicada en la calle Calvo Sotelo 25 de Santander.

Casares ha explicado que la Delegación del Gobierno ha promovido este encuentro con el embajador para “reconocer la solidaridad de los cántabros y los españoles con el pueblo palestino”.

“Tras casi dos años en los que el pueblo de la Franja de Gaza está siendo devastado y masacrado por la fuerza militar desproporcionada de Israel, el Gobierno de España está liderando la respuesta política y humanitaria ante este genocidio”, ha dicho.

Ha señalado que son ya más de 66.000 los palestinos asesinados en Gaza y ha vuelto a hacer un llamamiento a “la paz y la defensa de los derechos humanos” y a reclamar el fin del conflicto armado, el establecimiento de corredores humanitarios para ayudar al pueblo palestino, así como a materializar la solución política de los dos estados.

Con este acto, la Delegación del Gobierno de España en Cantabria se abre a la ciudadanía con un acto en el que el embajador de Palestina relatará de primera mano lo que se está viviendo en Gaza desde hace casi dos años.

Para finalizar, el delegado del Gobierno ha recordado que España fue uno de los primeros países en reconocer el Estado de Palestina y su embajador está acreditado oficialmente.

