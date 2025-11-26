El centro CASYC acogerá la conferencia «Relato y razón histórica en los orígenes de la Comunidad Autónoma de Cantabria» de Ramón Maruri

La actividad, organizada por Desmemoriados, tendrá lugar el viernes 28 de noviembre a las 19:30 horas

Ramón Maruri Villanueva, catedrático de Historia Moderna y Académico de la Real Academia de la Historia, ofrecerá este próximo viernes 28 de noviembre a las 19:30 horas, en el Centro Social y Cultural CASYC, la conferencia “Relato y razón histórica en los orígenes de la Comunidad Autónoma de Cantabria”. La entrada es libre hasta completar el aforo.

En su larga trayectoria docente e investigadora, Ramón Maruri aúna el rigor científico y la amenidad expositiva. El foco fundamental de sus estudios se ha centrado en el tránsito del Antiguo Régimen a la modernidad en Cantabria, principalmente desde un enfoque social y del campo de las mentalidades.

Entre otras cuestiones se abordarán la formación y el contexto histórico en el que se desarrolló el proyecto de la Provincia de Cantabria en 1778, con su centro en la Casa de Juntas de Puente San Miguel, con expresión de las tensiones existentes entre el mundo rural, con su orden social tradicional, y la pujanza urbana que mostraba la ciudad de Santander, de la mano de la burguesía mercantil, favorecida por la política borbónica.

La actividad está organizada por la Asociación para la Recuperación de la Memoria de Cantabria Desmemoriados, y supone una mirada a una temática de indiscutible interés que sobrepasa el marco cronológico del siglo XX, que es el habitual en el que el colectivo desarrolla la mayor parte de su labor investigadora y divulgadora. El planteamiento de esta actividad radica en la acogida que suscitó el debate sobre la historia y la vigencia de los mitos en nuestro tiempo que mantuvieron el propio Ramón Maruri y Martín Alonso, catedrático de Filosofía, en la presentación de la revista 2024 de Desmemoriados.