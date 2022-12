El Colegio de Médicos entrega a los doctores Sergio Maldonado, Francisco Javier Perales y José Antonio Andrés Verael Premio al Mérito Profesional

El Colegio ha concedido la distinción de Colegiado de Honor con emblema de Plata a Jesús Pellón Fernández-Fontecha. El Premio Cooperación Fernando de la Torre 2021 ha sido concedido a la doctora Cristina Clare Gallego. También se entregaron los premios del Concurso de Relatos Cortos, las becas para Rotaciones Externas MIR y el premio al Mejor Expediente académico de estudiante de Medicina

Santander, sábado, 24 de diciembre de 2022.- El Colegio de Médicos de Cantabria ha entregado en la tarde viernes, los Premios al Mérito Profesional a los doctores Sergio Maldonado Vega, en el Ámbito Hospitalario; Francisco Javier Perales, en Atención Primaria Urbana y José Antonio Andrés Vera, Premio al Mérito Profesional en Atención Primaria Rural

El premio al doctor Sergio Maldonado Vega se lo entregó la directora médico del Hospital Marqués de Valdecilla, Rosana García, quien destacó la labor profesional en la Unidad del Dolor y humana del profesional homenajeado.

Asimismo, el secretario del Colegio, José Ramón Pallás, recalcó que era merecedor del premio por la “historia de superación que ha vivido y es un ejemplo para todos los médicos como lo ha demostrado por su valía y vocación”.

Por su parte, la tesorera del Colegio, Aranzazu Rojo Calderón, en compañía del teniente alcalde del Ayuntamiento de Mazcuerras, Raúl Fernández, entregó el premio al doctor José Antonio Andrés Vera, en el apartado de Atención Primaria Rural.

El secretario del Colegio, José Ramón Pallás, destacó la labor profesional del premiado como médico rural y también por su trayectoria artística. “Ha ejercido en la zona de Mazcuerras durante muchos años donde es muy querido por sus pacientes y en los tiempos actuales hay que poner en valor el ejercicio de la medicina en el ámbito rural”, recalcó el doctor Pallás.

Igualmente, la alcaldesa de Santander, Gema Igual, entregó el Premio al Mérito Profesional en Atención Primaria Urbana al doctor Francisco Javier Perales Bolado.

El secretario del Colegio apuntó que la Junta había acordado conceder el premio al doctor Perales, “a un médico cuya vocación le ha llevado a prolongar su trayectoria profesional cinco años más y que una vez jubilado sigue unido a sus pacientes por su empatía, y ha dejado una huella profunda”.

La alcaldesa durante su intervención resaltó los “buenos profesionales” que hay en la Comunidad y que estos premios son importantes para reconocer la trayectoria profesional de los médicos cántabros.

El acto, celebrado en el Hotel Bahía, contó con la presencia de los múltiples compañeros de los colegiados premiados y familiares que llenaron la sala, así como la alcaldesa de Santander, Gema Igual, la concejala de Salud, Noemí Méndez, la directora médico del Hospital Marqués de Valdecilla, Rosana García, así como los miembros de la Junta Directiva del Colegio.

Por su parte, el presidente del Colegio de Médicos de Cantabria, Javier Hernández de Sande, felicitó a los ganadores de los distintos certámenes instituidos por el Colegio y reconoció que el año “ha sido muy duro”, pues se sigue sufriendo las consecuencias de una pandemia que “aún no hemos podido frenar, pero el Colegio tiene que seguir trabajando, premiando la excelencia, organizando la mejor formación y arropando a los médicos más que nunca”.

Asimismo, destacó que ha sido un buen año para el Colegio de Médicos de Cantabria en el que se ha aumentado “considerablemente nuestro calendario formativo”, con más servicios para los colegiados. Adelantó que en breve se pondrá en marcha el Programa de Atención a la segunda víctima para médicos afectados por errores y resultados no esperados- Se ha renovado la Junta Directiva y se está “trabajando con más ilusión que nunca en seguir digitalizando el Colegio y ofreciendo más prestaciones”.

Premio de Cooperación

Por otro lado, la doctora Cristina Clare Gallego recibió el VI Premio de Cooperación Fernando de la Torre, en reconocimiento a su labor en el campo humanitario. Licenciada en Medicina por Madrid en 2017, durante la carrera obtuvo una beca en el Hospital de Massachussetts en neurocirugía y en cirugía general en Galway. En el año 2019 realizó la residencia de ginecología y obstetricia en Cantabria y durante la residencia hace rotación externa en Uganda, Cardiff y en Burgos.

En su trayectoria de cooperante es la responsable de ginecología y odontología de la Asociación de Idiwaka que trabaja con África Directo y desde el año 2018 al actual ha realizado estancias en Camerún, Uganda (en donde lleva y pone en marcha el proyecto de cribado de Cáncer de cervix en Kamwenge).

Su última estancia en Africa la realizó en octubre del este año con la campaña de cervix, aplazada por el brote de Ebola en Uganda, por lo que se integra en la campaña quirúrgica y de formación cervical en Camerún. Aquí actúa como médico general, en consultas, atendiendo partos y poniendo vacunas. El premio se lo entregó el responsable de Cooperación del Colegio de Médicos, el doctor Fernando de la Torre.

Premio de los Relatos Cortos

Igualmente, se hicieron entrega de los premios del IV Concurso de Relatos Cortos, en donde el presidente del Jurado, el doctor Aurelio González-Riancho, entregó el primer premio al doctor el doctor Antonio Sazatornil Ruiz, que presentó la obra ¿Locura o surrealismo? Según el Jurado el relato está bien escrito y estructurado. La protagonista es la escritora y pintora británica, nacionalizada mexicana, Leonora Carrington, quien, en primera persona, repasa los hechos más relevantes de su vida, especialmente las alteraciones mentales que padeció y por las que fue internada, en 1940, en la clínica psiquiátrica del Dr. Morales, en Santander.

También se entregaron los dos accésits, el primero de ellos al doctor José Manuel Ansola San Emeterio, cuyo título es TAP, TAP, TAP. Relato narrado en primera persona, con una doble acción temporal: el presente del protagonista y los recuerdos de su abuelo. El narrador ha salido a correr una mañana por la ciudad de Santander.

Y el segundo accésit fue para la doctora María José Ortega Fernández-Reyes, por el relato titulado Si. El relato de estructura circular en el que un narrador externo, en tercera persona, cuenta un episodio los últimos días de Paz, una mujer enferma de cáncer que recibe en su casa, donde vive con Emilio, su marido, la visita del nuevo médico y la enfermera que la van a atender en sus últimos momentos.

Premio Becas para Rotaciones Externas MIR

Asimismo, también se entregaron las Becas para las Rotaciones Externas a proyectos presentados por los MIR, y en esta ocasión la Comisión de Formación del Colegio de Médicos, presidida por el doctor Santiago Cosío, acordó conceder las becas de Rotación MIR (dos para España, dos para el extranjero y una para especialista en cirugía quirúrgica, que concede la Fundación del Colegio de Médicos Dr. Marino Marina) a los médicos residentes.

Las becas de Rotación para el Extranjero fueron entregadas por el secretario del Colegio, José Ramón Pallás y el representante de la Fundación del Colegio de Médicos Dr. Marino Marina, el doctor Valentín de Benito, que recayeron en las doctoras Carmen Alvarez Reguera y Ana Cruz Alonso de Armiño.

Y las Becas de Rotación España, se entregaron a la doctora Raquel Pérez Barquín y el doctor Aitor Odriozola Herrán, que fueron entregados por el representante de la Fundación, el doctor Juan José Fernández Teijeiro.

Igualmente, la Beca para Rotación Quirúrgica para la especialista en cirugía quirúrgica fue entregado al doctor Néstor Garcia Formoso por el presidente de la Fundación del Colegio de Médicos de Cantabria, el doctor Marino Marina.

Premio Colegiado de Honor con emblema de plata

Con motivo de la jubilación del asesor jurídico del Colegio de Médicos, se entregó la distinción de Colegiado de Honor con emblema de Plata a Jesús Pellón Fernández-Fontecha por su jubilación y por sus 35 años como asesor jurídico del Colegio de Médicos de Cantabria.

La entrega de la Medalla de Plata del COM Cantabria a Jesús Pellón Fernández-Fontecha la realizó la vicepresidenta primera del Colegio de Médicos, la doctora María Jesús Cabero.

Premio extraordinario 2022

El presidente de la Fundación del Colegio de Médicos de Cantabria, el doctor Marino Marina, y el presidente del Colegio de Médicos, Javier Hernández de Sande, entregaron el Premio Extraordinario al mejor expediente académico a la estudiante de Medicina de la Facultad de Cantabria, Elena Pérez Barquín.

Elena Pérez Barquín, natural de Santander y ha estudiado Medicina en la Universidad de Cantabria con unas notas sobresalientes que le han convertido en la ganadora del Premio de la Fundación del Colegio de Médicos de Cantabria Marino Marina, al Mejor Expediente. Actualmente está preparando el examen MIR que se convocará el próximo mes de enero.

Durante su intervención destacó la importancia del Hospital Marqués de Valdecilla, y manifestó que de las muchas especialidades que baraja, uno de los destinos que contempla para hacer la residencia en Valdecilla. “Sin embargo, dependo de mi resultado en el examen para poder decidir en qué hospital realizarla. De cualquier modo, me gustaría trabajar en Valdecilla a largo plazo, ya que no solo es el hospital en el que me he formado sino también el hospital de mi ciudad”.

El presidente de la Fundación del Colegio de Médicos de Cantabria, el doctor Marino Marina, realizó un elogio de la trayectoria de la estudiante de Medicina y recordó como hace cuatro años su hermana también obtuvo el mismo premio por las excelentes notas.