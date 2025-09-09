  • 9 de septiembre de 2025
El Gobierno de Cantabria incauta 400 metros de redes ilegales en el Parque Natural de las Marismas de Santoña

Los Agentes Medioambientales de la Unidad de Inspección Pesquera estaban llevando a cabo un registro de una embarcación que mantenía las redes en el interior

Santander- 09.09.2025

Agentes Medioambientales de la Unidad de Inspección Pesquera dependiente de la Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación del Gobierno de Cantabria han incautado varias redes de pesca ilegales que sumaban 400 metros de longitud en el interior del Parque Natural de las Marismas de Santoña, Victoria y Joyel.

La intervención se produjo durante un registro a una embarcación que mantenía las redes en su interior. Esta práctica, además de estar prohibida, representa un grave perjuicio para el ecosistema ya que afecta a la biodiversidad y rompe el equilibrio natural de la marisma.

Estas artes de pesca, utilizados de forma furtiva, estaban causando una elevada mortandad de peces de diferentes especies, muchos de los cuales eran descartados por carecer de valor comercial y acababan flotando en la marisma.

La colocación de artes de pesca en zonas protegidas constituye una infracción administrativa grave conforme a la Ley de Pesca de Cantabria. Los responsables de esta actividad ilegal podrían enfrentarse a importantes sanciones, además de otras responsabilidades derivadas de actuar en un espacio natural protegido.

Desde el Gobierno de Cantabria se recuerda que el Parque Natural de las Marismas de Santoña, Victoria y Joyel es uno de los humedales más valiosos del norte de España, hábitat de numerosas especies de aves y peces que dependen de la conservación de este ecosistema único.

La vigilancia y custodia de estos espacios constituye una prioridad del Ejecutivo regional, que continuará reforzando los controles para erradicar las prácticas furtivas y garantizar la preservación de nuestro patrimonio natural.

