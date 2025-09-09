UGT y CCOO de Cantabria se movilizan mañana para que el Congreso de los Diputados aborde la reducción de la jornada

Los dos sindicatos se concentrarán ante la Delegación del Gobierno a las 12 horas y piden que se retiren las enmiendas de PP, Vox y Junts

En la imagen de archivo una manifestación del 1 de mayo en Santander – (C) Foto: David Laguillo/CANTABRIA DIARIO

UGT y CCOO de Cantabria han convocado este miércoles 10 de septiembre a las 12 horas una concentración frente a la sede de la Delegación del Gobierno en defensa del anteproyecto de ley de la reducción de la jornada laboral a un máximo de 37,5 horas semanales y en coincidencia con el pleno del Congreso de los Diputados que debatirá y votará las enmiendas a la totalidad presentadas por el PP, Vox y Junts.

Los dos sindicatos extienden las movilizaciones por el mismo motivo por toda la geografía española, incluida una en Madrid frente al propio Congreso de los Diputados, para reclamar una reducción de la jornada máxima de trabajo que no se modifica por ley desde hace 40 años (desde 1983).

CCOO y UGT en Cantabria destacan la relevancia de la votación de las enmiendas a la totalidad de un anteproyecto ley sobre una reducción de la jornada laboral “que beneficia directamente a más de 12 millones de personas trabajadoras, unas 100.000 en Cantabria”.

“Habría que preguntar a PP, Vox y Junts si están al lado de las personas trabajadoras o en contra de la mejora de sus derechos laborales, de su salud o de la conciliación de su vida laboral y personal”, agregan los dos sindicatos, para los que “no existen motivos para rechazar la reducción por ley de la jornada laboral máxima a 37,5 horas semanales, salvo los exclusivamente partidistas”.

Por ello, UGT y CCOO reclaman que se retiren las enmiendas a la totalidad “y se permita el debate sosegado sobre una reducción de la jornada laboral que es una cuestión de justicia social”.

“La mejor manera de repartir equitativamente la riqueza es mejorar los salarios y reducir la jornada de trabajo”, agregan ambos sindicatos, que recalcan que “todas las encuestas realizadas sobre la reducción de la jornada laboral por ley confirman que la gran mayoría de los ciudadanos y ciudadanas de España respaldan limitarla a las 37,5 horas semanales “incluidos muchos y muchas que reconocen votar a los tres partidos que ahora la cuestionan con sus enmiendas a la totalidad”.