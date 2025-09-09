  • 9 de septiembre de 2025
  1. Home
  2. Portada
  3. UGT y CCOO…

En la imagen de archivo una manifestación del 1 de mayo en Santander – (C) Foto: David Laguillo/CANTABRIA DIARIO

UGT y CCOO de Cantabria se movilizan mañana para que el Congreso de los Diputados aborde la reducción de la jornada

.
Digiqole Ad

Los dos sindicatos se concentrarán ante la Delegación del Gobierno a las 12 horas y piden que se retiren las enmiendas de PP, Vox y Junts

En la imagen de archivo una manifestación del 1 de mayo en Santander - (C) Foto: David Laguillo/CANTABRIA DIARIO
En la imagen de archivo una manifestación del 1 de mayo en Santander – (C) Foto: David Laguillo/CANTABRIA DIARIO

UGT y CCOO de Cantabria han convocado este miércoles 10 de septiembre a las 12 horas una concentración frente a la sede de la Delegación del Gobierno en defensa del anteproyecto de ley de la reducción de la jornada laboral a un máximo de 37,5 horas semanales y en coincidencia con el pleno del Congreso de los Diputados que debatirá y votará las enmiendas a la totalidad presentadas por el PP, Vox y Junts.

Los dos sindicatos extienden las movilizaciones por el mismo motivo por toda la geografía española, incluida una en Madrid frente al propio Congreso de los Diputados, para reclamar una reducción de la jornada máxima de trabajo que no se modifica por ley desde hace 40 años (desde 1983).

CCOO y UGT en Cantabria destacan la relevancia de la votación de las enmiendas a la totalidad de un anteproyecto ley sobre una reducción de la jornada laboral “que beneficia directamente a más de 12 millones de personas trabajadoras, unas 100.000 en Cantabria”.

“Habría que preguntar a PP, Vox y Junts si están al lado de las personas trabajadoras o en contra de la mejora de sus derechos laborales, de su salud o de la conciliación de su vida laboral y personal”, agregan los dos sindicatos, para los que “no existen motivos para rechazar la reducción por ley de la jornada laboral máxima a 37,5 horas semanales, salvo los exclusivamente partidistas”.

Por ello, UGT y CCOO reclaman que se retiren las enmiendas a la totalidad “y se permita el debate sosegado sobre una reducción de la jornada laboral que es una cuestión de justicia social”.

“La mejor manera de repartir equitativamente la riqueza es mejorar los salarios y reducir la jornada de trabajo”, agregan ambos sindicatos, que recalcan que “todas las encuestas realizadas sobre la reducción de la jornada laboral por ley confirman que la gran mayoría de los ciudadanos y ciudadanas de España respaldan limitarla a las 37,5 horas semanales “incluidos muchos y muchas que reconocen votar a los tres partidos que ahora la cuestionan con sus enmiendas a la totalidad”.

David Laguillo
Últimas entradas de David Laguillo (ver todo)
.

También te puede interesar...

PODEMOS denuncia ante la Fiscalía la Avenida Generalísimo Franco de Ontaneda Default ThumbnailValdecilla controla de inmediato un conato de incendio en una habitación con un herido y ocho asistidos por inhalación de humo En la imagen protestas a favor de Gaza en el pregón de las Fiestas de la Virgen Grande de Torrelavega - (C) Foto: David Laguillo/CANTABRIA DIARIOPODEMOS denuncia la participación de la selección de Israel en la Vuelta Ciclista Junior UCI 2025

David Laguillo

https://www.cantabriadiario.com

David Laguillo (Torrelavega, 1975) es un periodista, escritor y fotógrafo español. Desde hace años ha publicado en medios de comunicación de ámbito nacional y local, tanto en publicaciones generalistas como especializadas. Como fotógrafo también ha ilustrado libros y artículos periodísticos. Más información en https://www.davidlaguillo.com/biografia

1 Comment

Comments are closed.

© 2009- 2025 CANTABRIA DIARIO. Todos los derechos reservados. CONTACTO Twitter.com/cantabriadiario Facebook.com/cantabriadiario Notas de prensa y convocatorias: noticias@cantabriadiario.com Publicidad: publicidad@estorrelavega.com Calle Julián Ceballos 6, Entresuelo, Oficina 4 39300 Torrelavega Lunes a viernes (de 9.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas) Teléfono: 942394881 POLÍTICA DE PUBLICIDAD Este periódico rechaza anuncios de contactos y/o servicios relacionados con la prostitución o explotación sexual; productos o servicios relacionados con las ciencias ocultas y pseudociencias; servicios o productos “milagro”; productos y servicios sanitarios no verificados por las autoridades sanitarias y esquemas de venta multinivel y/o piramidales. Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento expreso para la aceptación de las mencionadas cookies. Para más información, pinche en AVISO LEGAL/QUIÉNES SOMOS (C) CANTABRIA DIARIO ES UNA MARCA REGISTRADA -- AVISO LEGAL -- Queda prohibida la reproducción total o parcial de esta publicación periódica, por cualquier medio o procedimiento, sin tener la autorización previa, expresa y por escrito del editor, incluyendo el uso directa o indirectamente comercial en forma de reseñas, resúmenes, o extractos de prensa, a lo que se manifiesta oposición expresa. Copyright © 2009-2025 CantabriaDiario.com Cantabria Diario es una marca registrada - TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - - PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN SIN PERMISO PREVIO - Reglamento General de Protección de Datos / Política de Privacidad

.