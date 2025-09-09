PLEX comunica a sus usuarios que las cuentas han sido afectadas por un incidente de seguridad

En la captura de pantalla el correo que PLEX ha enviado a sus usuarios para comunicar que alguien ha accedido a su base de datos

Cada vez que nos damos de alta en cualquier servicio online, estamos vendidos. Nuestros datos viajan de aquí para allá a todo trapo, y en muchas ocasiones acaban en malas manos. Cada semana se dan a conocer brechas de datos de cualquier empresa, desde las más grandes a las más pequeñas, y se puede pensar que nuestros nombres, correos electrónicos y otros datos los puede tener cualquiera con acceso a la «Dark Web».

Ahora ha sido PLEX, una aplicación para ver películas y series online, la que ha comunicado a sus usuarios que ha sufrido un incidente de seguridad que podría afectar a la información de las cuentas PLEX.

«Creemos que el impacto real de este incidente es limitado; sin embargo, es necesario que tome medidas para garantizar la seguridad de su cuenta. ¿Qué sucedió? Un tercero no autorizado accedió a un subconjunto limitado de datos de clientes de una de nuestras bases de datos», afirma PLEX en un correo electrónico.

«Por precaución, le recomendamos que restablezca su contraseña inmediatamente visitando https://plex.tv/reset <https://plex.tv/reset>. Tenga la seguridad de que no almacenamos datos de tarjetas de crédito en nuestros servidores, por lo que esta información no se vio comprometida en este incidente», añade la empresa.

«Ya hemos abordado el método que este tercero utilizó para acceder al sistema y estamos realizando revisiones adicionales para garantizar que la seguridad de todos nuestros sistemas esté reforzada y así prevenir futuros ataques. Le rogamos que restablezca la contraseña de su cuenta de Plex inmediatamente visitando https://plex.tv/reset <https://plex.tv/reset>. Al hacerlo, encontrará una casilla para «Cerrar sesión en los dispositivos conectados después de cambiar la contraseña», que le recomendamos activar. Esto cerrará la sesión de todos sus dispositivos (incluido cualquier servidor multimedia Plex que posea) por su seguridad».