  • 9 de septiembre de 2025
  1. Home
  2. Mundo digital
  3. PLEX comunica a…

En la captura de pantalla el correo que PLEX ha enviado a sus usuarios para comunicar que alguien ha accedido a su base de datos

PLEX comunica a sus usuarios que las cuentas han sido afectadas por un incidente de seguridad

.
Digiqole Ad
En la captura de pantalla el correo que PLEX ha enviado a sus usuarios para comunicar que alguien ha accedido a su base de datos
En la captura de pantalla el correo que PLEX ha enviado a sus usuarios para comunicar que alguien ha accedido a su base de datos

Cada vez que nos damos de alta en cualquier servicio online, estamos vendidos. Nuestros datos viajan de aquí para allá a todo trapo, y en muchas ocasiones acaban en malas manos. Cada semana se dan a conocer brechas de datos de cualquier empresa, desde las más grandes a las más pequeñas, y se puede pensar que nuestros nombres, correos electrónicos y otros datos los puede tener cualquiera con acceso a la «Dark Web».

Ahora ha sido PLEX, una aplicación para ver películas y series online, la que ha comunicado a sus usuarios que ha sufrido un incidente de seguridad que podría afectar a la información de las cuentas PLEX.

«Creemos que el impacto real de este incidente es limitado; sin embargo, es necesario que tome medidas para garantizar la seguridad de su cuenta. ¿Qué sucedió? Un tercero no autorizado accedió a un subconjunto limitado de datos de clientes de una de nuestras bases de datos», afirma PLEX en un correo electrónico.

«Por precaución, le recomendamos que restablezca su contraseña inmediatamente visitando https://plex.tv/reset <https://plex.tv/reset>. Tenga la seguridad de que no almacenamos datos de tarjetas de crédito en nuestros servidores, por lo que esta información no se vio comprometida en este incidente», añade la empresa.

«Ya hemos abordado el método que este tercero utilizó para acceder al sistema y estamos realizando revisiones adicionales para garantizar que la seguridad de todos nuestros sistemas esté reforzada y así prevenir futuros ataques. Le rogamos que restablezca la contraseña de su cuenta de Plex inmediatamente visitando https://plex.tv/reset <https://plex.tv/reset>. Al hacerlo, encontrará una casilla para «Cerrar sesión en los dispositivos conectados después de cambiar la contraseña», que le recomendamos activar. Esto cerrará la sesión de todos sus dispositivos (incluido cualquier servidor multimedia Plex que posea) por su seguridad».

David Laguillo
Últimas entradas de David Laguillo (ver todo)
.

También te puede interesar...

.

Tags:

David Laguillo

https://www.cantabriadiario.com

David Laguillo (Torrelavega, 1975) es un periodista, escritor y fotógrafo español. Desde hace años ha publicado en medios de comunicación de ámbito nacional y local, tanto en publicaciones generalistas como especializadas. Como fotógrafo también ha ilustrado libros y artículos periodísticos. Más información en https://www.davidlaguillo.com/biografia

1 Comment

Comments are closed.

© 2009- 2025 CANTABRIA DIARIO. Todos los derechos reservados. CONTACTO Twitter.com/cantabriadiario Facebook.com/cantabriadiario Notas de prensa y convocatorias: noticias@cantabriadiario.com Publicidad: publicidad@estorrelavega.com Calle Julián Ceballos 6, Entresuelo, Oficina 4 39300 Torrelavega Lunes a viernes (de 9.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas) Teléfono: 942394881 POLÍTICA DE PUBLICIDAD Este periódico rechaza anuncios de contactos y/o servicios relacionados con la prostitución o explotación sexual; productos o servicios relacionados con las ciencias ocultas y pseudociencias; servicios o productos “milagro”; productos y servicios sanitarios no verificados por las autoridades sanitarias y esquemas de venta multinivel y/o piramidales. Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento expreso para la aceptación de las mencionadas cookies. Para más información, pinche en AVISO LEGAL/QUIÉNES SOMOS (C) CANTABRIA DIARIO ES UNA MARCA REGISTRADA -- AVISO LEGAL -- Queda prohibida la reproducción total o parcial de esta publicación periódica, por cualquier medio o procedimiento, sin tener la autorización previa, expresa y por escrito del editor, incluyendo el uso directa o indirectamente comercial en forma de reseñas, resúmenes, o extractos de prensa, a lo que se manifiesta oposición expresa. Copyright © 2009-2025 CantabriaDiario.com Cantabria Diario es una marca registrada - TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - - PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN SIN PERMISO PREVIO - Reglamento General de Protección de Datos / Política de Privacidad

.