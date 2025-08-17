  • 17 de agosto de 2025
  1. Home
  2. Portada
  3. Llega la XXIII…

Llega la XXIII edición de las Guerras Cántabras, única Fiesta de Interés Turístico Internacional de Cantabria

Llega la XXIII edición de las Guerras Cántabras, única Fiesta de Interés Turístico Internacional de Cantabria

.
Llega la XXIII edición de las Guerras Cántabras, única Fiesta de Interés Turístico Internacional de Cantabria
Llega la XXIII edición de las Guerras Cántabras, única Fiesta de Interés Turístico Internacional de Cantabria

Los Corrales de Buelna acogerá del 22 al 31 de agosto las Guerras Cántabras, única Fiesta de Interés Turístico Internacional de Cantabria, cuya presentación oficial tiene lugar este lunes 18 de agosto en el salón de actos del Ayuntamiento de la localidad.

Al acto está prevista la asistencia de la directora general de Turismo y Hostelería del Gobierno de Cantabria, María Saiz Villar, el alcalde de Los Corrales de Buelna, Julio Arranz Ochoa, y el presidente de la Asociación Guerras Cántabras, Óscar del Val, quien será el encargado, junto a la directora artística, Anabel Díez, de desgranar algunos de los pormenores de la programación prevista para este año, así como las personas elegidas para la entrega de la ‘Tessera hospitalis’.

El año pasado fue la ex jugadora cántabra de baloncesto Laura Nicholls, la receptora de un reconocimiento que fue remitido también al exgimnasta Gervasio Deferr, que no pudo acudir al acto. En 2024 lo habían recogido los actores Loles León y Antonio Rasines, y en su primera edición, en 2023, la presidenta de la Academia de las Artes Escénicas de España, Cayetana Guillén Cuervo, y el artista internacional cántabro Okuda.

Tras las intervenciones se reconocerá la labor de los festeros que han encarnado hasta el año pasado personajes destacados en las escenificaciones teatrales de la recreación histórica y que para esta edición han dejado su lugar a nuevos integrantes de la asociación.

El acto estará enmarcado por el cartel anunciador de la XXIII edición de las Guerras Cántabras, un trabajo de la artista Marisa Ajuriaguerra, de Castro Urdiales, que representa el papel esencial de las mujeres en la contienda entre cántabros y romanos.

David Laguillo
Últimas entradas de David Laguillo (ver todo)
.

También te puede interesar...

Banderas rojas en muchas playas de Cantabria Investigados cuatro jóvenes como presuntos autores de más 6.000 euros en daños en ValderredibleInvestigados cuatro jóvenes como presuntos autores de más 6.000 euros en daños en Valderredible Un control de tráfico de la Guardia Civil - (C) Foto: David Laguillo - CANTABRIA DIARIOPreparado el dispositivo especial de tráfico para el puente del 15 de agosto
Tags:

David Laguillo

https://www.cantabriadiario.com

David Laguillo (Torrelavega, 1975) es un periodista, escritor y fotógrafo español. Desde hace años ha publicado en medios de comunicación de ámbito nacional y local, tanto en publicaciones generalistas como especializadas. Como fotógrafo también ha ilustrado libros y artículos periodísticos. Más información en https://www.davidlaguillo.com/biografia

1 Comment

Comments are closed.

© 2009- 2025 CANTABRIA DIARIO. Todos los derechos reservados. CONTACTO Twitter.com/cantabriadiario Facebook.com/cantabriadiario Notas de prensa y convocatorias: noticias@cantabriadiario.com Publicidad: publicidad@estorrelavega.com Calle Julián Ceballos 6, Entresuelo, Oficina 4 39300 Torrelavega Lunes a viernes (de 9.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas) Teléfono: 942394881 POLÍTICA DE PUBLICIDAD Este periódico rechaza anuncios de contactos y/o servicios relacionados con la prostitución o explotación sexual; productos o servicios relacionados con las ciencias ocultas y pseudociencias; servicios o productos “milagro”; productos y servicios sanitarios no verificados por las autoridades sanitarias y esquemas de venta multinivel y/o piramidales. Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento expreso para la aceptación de las mencionadas cookies. Para más información, pinche en AVISO LEGAL/QUIÉNES SOMOS (C) CANTABRIA DIARIO ES UNA MARCA REGISTRADA -- AVISO LEGAL -- Queda prohibida la reproducción total o parcial de esta publicación periódica, por cualquier medio o procedimiento, sin tener la autorización previa, expresa y por escrito del editor, incluyendo el uso directa o indirectamente comercial en forma de reseñas, resúmenes, o extractos de prensa, a lo que se manifiesta oposición expresa. Copyright © 2009-2025 CantabriaDiario.com Cantabria Diario es una marca registrada - TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - - PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN SIN PERMISO PREVIO - Reglamento General de Protección de Datos / Política de Privacidad

.