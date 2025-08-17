Llega la XXIII edición de las Guerras Cántabras, única Fiesta de Interés Turístico Internacional de Cantabria

Los Corrales de Buelna acogerá del 22 al 31 de agosto las Guerras Cántabras, única Fiesta de Interés Turístico Internacional de Cantabria, cuya presentación oficial tiene lugar este lunes 18 de agosto en el salón de actos del Ayuntamiento de la localidad.

Al acto está prevista la asistencia de la directora general de Turismo y Hostelería del Gobierno de Cantabria, María Saiz Villar, el alcalde de Los Corrales de Buelna, Julio Arranz Ochoa, y el presidente de la Asociación Guerras Cántabras, Óscar del Val, quien será el encargado, junto a la directora artística, Anabel Díez, de desgranar algunos de los pormenores de la programación prevista para este año, así como las personas elegidas para la entrega de la ‘Tessera hospitalis’.

El año pasado fue la ex jugadora cántabra de baloncesto Laura Nicholls, la receptora de un reconocimiento que fue remitido también al exgimnasta Gervasio Deferr, que no pudo acudir al acto. En 2024 lo habían recogido los actores Loles León y Antonio Rasines, y en su primera edición, en 2023, la presidenta de la Academia de las Artes Escénicas de España, Cayetana Guillén Cuervo, y el artista internacional cántabro Okuda.

Tras las intervenciones se reconocerá la labor de los festeros que han encarnado hasta el año pasado personajes destacados en las escenificaciones teatrales de la recreación histórica y que para esta edición han dejado su lugar a nuevos integrantes de la asociación.



El acto estará enmarcado por el cartel anunciador de la XXIII edición de las Guerras Cántabras, un trabajo de la artista Marisa Ajuriaguerra, de Castro Urdiales, que representa el papel esencial de las mujeres en la contienda entre cántabros y romanos.