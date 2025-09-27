  • 27 de septiembre de 2025
El Parque Empresarial Besaya completa su ocupación

El Parque Empresarial Besaya, ubicado en el municipio de Reocín y promovido por SICAN, sociedad pública dependiente de la Consejería de Industria, Empleo, Innovación y Comercio del Gobierno de Cantabria, ha completado la totalidad de su superficie productiva tras la adjudicación de la última parcela disponible a una empresa dedicada a la gestión de servicios para el sector portuario.

Con esta operación, el Parque Empresarial Besaya alcanza el 100% de ocupación, con un total de 74 empresas instaladas y cerca de 1.200 trabajadores. En concreto, 28 compañías se encuentran en las parcelas industriales y otras 46 en la manzana de naves modulares.

El parque acoge tanto a grandes firmas de referencia internacional, como a numerosas empresas locales del municipio de Reocín que han trasladado sus instalaciones desde áreas urbanas, donde su actividad se veía limitada, consolidando así este espacio como motor de desarrollo económico de la zona.

Además, el hecho de haber completado al 100% la venta del polígono pone de manifiesto la necesidad de planificar nuevo suelo productivo en Cantabria.

El Consejo de Administración de SICAN también ha aprobado la adjudicación del contrato para la redacción del Plan Director de Suelo Industrial de Cantabria.

Tal y como ha explicado el consejero del ramo, Eduardo Arasti, “este estudio permitirá definir las necesidades y características del suelo industrial en la región, atendiendo a las demandas presentes y futuras de sectores clave como la automoción, energías renovables, agroalimentación, química, defensa o nuevas tecnologías”.

Asimismo, ha continuado, tendrá en cuenta aspectos como la dimensión de las parcelas, la conectividad con infraestructuras de transporte, la proximidad a núcleos urbanos, el acceso a recursos energéticos o la gestión de residuos.

