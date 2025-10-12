  • 12 de octubre de 2025
  1. Home
  2. Portada
  3. El helicóptero del…

El helicóptero del Gobierno rescata a un escalador que se había precipitado en los Picos de Europa

El helicóptero del Gobierno rescata a un escalador que se había caído en los Picos de Europa

.
Digiqole Ad
El helicóptero del Gobierno rescata a un escalador que se había precipitado en los Picos de Europa
El helicóptero del Gobierno rescata a un escalador que se había precipitado en los Picos de Europa
El helicóptero del Gobierno rescata a un escalador que se había precipitado en los Picos de Europa
El helicóptero del Gobierno rescata a un escalador que se había precipitado en los Picos de Europa
El helicóptero del Gobierno rescata a un escalador que se había precipitado en los Picos de Europa
El helicóptero del Gobierno rescata a un escalador que se había precipitado en los Picos de Europa

El helicóptero del Gobierno de Cantabria ha rescatado a un escalador, de 53 años y natural de Huesca (Aragón), que se ha precipitado unos 20 metros de altura mientras realizaba la subida por el Espolón Juan de la Cuadra, en los Picos de Europa, en su parte más escarpada.

Después de ser atendido por dos rescatadores y un médico del equipo de rescate del Gobierno de Cantabria en la zona del accidente, el hombre ha sido evacuado y diagnosticado, como consecuencia de la caída, el hombre ha sufrido un traumatismo torácico, una posible rotura de tibia y una herida que le ha provocado una pérdida importante de sangre.

David Laguillo
Últimas entradas de David Laguillo (ver todo)
.

También te puede interesar...

En la imagen la Casa de Cultura de Torrelavega, una de las instalaciones gestionadas por la SociedadCCOO denuncia ‘precariedad laboral’ por falta de personal en la SRECD Investigado un conductor que circulaba a 260 kilómetros por hora con siete personas en el cocheInvestigado un conductor que circulaba a 260 kilómetros por hora con siete personas en el coche Policía Nacional y Local detienen a tres mujeres por un delito de hurto

David Laguillo

https://www.cantabriadiario.com

David Laguillo (Torrelavega, 1975) es un periodista, escritor y fotógrafo español. Desde hace años ha publicado en medios de comunicación de ámbito nacional y local, tanto en publicaciones generalistas como especializadas. Como fotógrafo también ha ilustrado libros y artículos periodísticos. Más información en https://www.davidlaguillo.com/biografia

1 Comment

Comments are closed.

© 2009- 2025 CANTABRIA DIARIO. Todos los derechos reservados. CONTACTO Twitter.com/cantabriadiario Facebook.com/cantabriadiario Notas de prensa y convocatorias: noticias@cantabriadiario.com Publicidad: publicidad@estorrelavega.com Lunes a viernes (de 9.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas) Teléfono: 942394881 POLÍTICA DE PUBLICIDAD Este periódico rechaza anuncios de contactos y/o servicios relacionados con la prostitución o explotación sexual; productos o servicios relacionados con las ciencias ocultas y pseudociencias; servicios o productos “milagro”; productos y servicios sanitarios no verificados por las autoridades sanitarias y esquemas de venta multinivel y/o piramidales. Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento expreso para la aceptación de las mencionadas cookies. Para más información, pinche en AVISO LEGAL/QUIÉNES SOMOS (C) CANTABRIA DIARIO ES UNA MARCA REGISTRADA -- AVISO LEGAL -- Queda prohibida la reproducción total o parcial de esta publicación periódica, por cualquier medio o procedimiento, sin tener la autorización previa, expresa y por escrito del editor, incluyendo el uso directa o indirectamente comercial en forma de reseñas, resúmenes, o extractos de prensa, a lo que se manifiesta oposición expresa. Copyright © 2009-2025 CantabriaDiario.com Cantabria Diario es una marca registrada - TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - - PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN SIN PERMISO PREVIO - Reglamento General de Protección de Datos / Política de Privacidad

.