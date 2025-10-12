El helicóptero del Gobierno rescata a un escalador que se había caído en los Picos de Europa
El helicóptero del Gobierno de Cantabria ha rescatado a un escalador, de 53 años y natural de Huesca (Aragón), que se ha precipitado unos 20 metros de altura mientras realizaba la subida por el Espolón Juan de la Cuadra, en los Picos de Europa, en su parte más escarpada.
Después de ser atendido por dos rescatadores y un médico del equipo de rescate del Gobierno de Cantabria en la zona del accidente, el hombre ha sido evacuado y diagnosticado, como consecuencia de la caída, el hombre ha sufrido un traumatismo torácico, una posible rotura de tibia y una herida que le ha provocado una pérdida importante de sangre.
