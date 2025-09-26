Un Policía Nacional fuera de servicio detiene a una mujer por un delito de lesiones

La presunta agresora propinó golpes con una cachava a una mujer provocándola una herida sangrante en la cabeza y una fractura en el brazo izquierdo

26-septiembre-2025.Agentes de Policía Nacional han detenido a una mujer como presunta autora de un delito de lesiones a otra mujer conocida suya, ocurrido en la zona del Alisal en Santander.

Intervención de Policía Nacional fuera de servicio

En la tarde del día 17 de septiembre, un agente de la Policía Nacional, que se encontraba fuera de servicio, cuando circulaba con su vehículo por la zona del Alisal, observó como una mujer se bajaba de forma precipitada de un turismo, portando una cachava, lo que le hizo sospechar que podría suceder algo.

Rápidamente, el funcionario detuvo su vehículo en un lugar sin peligro para la circulación, corriendo hacia donde había visto dirigirse la mujer, localizando delante de un comercio, a una mujer tirada y ensangrentada, pudiendo comprobar que la mujer que le había infundido sospechas, huía del lugar a la carrera, llevando con ella la cachava, por lo que solicitó apoyo policial y servicios sanitarios en el lugar a través del CIMACC 091 (Centro Inteligente de Mando, Comunicación y Control).

El agente, tras solicitar el apoyo y comprobar que la víctima estaba siendo asistida por varias personas, inició la persecución de la presunta agresora, viendo como arrojaba el bastón entre unos setos, dándola alcance unos metros después e identificándose como Policía Nacional, permaneciendo con ella hasta la llegada de las patrullas comisionadas por el CIMACC 091.

Los policías personados en el lugar, fueron informados por los sanitarios que atendieron a la víctima “in situ”, que ésta presentaba una herida sangrante en la cabeza y una fractura en el brazo izquierdo, siendo trasladada al Servicio de Urgencias del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla para su atención.

La actuación del agente fuera de servicio, permitió la detención de la presunta autora de un delito de lesiones, así como la localización e intervención de la cachava, con la que supuestamente se produjo la agresión.

Puesta a disposición judicial

La mujer detenida fue trasladada a la Comisaría de Policía Nacional, donde permaneció durante la instrucción del correspondiente atestado policial, siendo posteriormente puesta a disposición de la Autoridad judicial, que tras la comparecencia decretó su puesta en libertad e imponiendo la medida cautelar de una orden de alejamiento respecto a la víctima.

Colaboración ciudadana

La Policía Nacional recuerda la importancia de comunicar cualquier incidencia a través de la aplicación Alercops o llamando al teléfono 091, agradeciendo la colaboración ciudadana en la ayuda prestada para el esclarecimiento de cualquier hecho delictivo.