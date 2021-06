El PP denuncia que se están denegando ayudas de los Cheques de Urgencia ‘por un requisito que el Gobierno debió eliminar’

By David Laguillo

En la imagen de archivo, concentración de apoyo a la hostelería – Foto: (C) David Laguillo – CANTABRIA DIARIO/ESTORRELAVEGA

Roberto Media (PP) sostiene que los regionalistas dejarán sin cobrar el Cheque de Urgencia a cientos negocios de hostelería por ‘venganza política tras la polémica del puro de Revilla’

“Es inadmisible que los hosteleros resulten damnificados por las pataletas del Gobierno”, señala el diputado popular Roberto Media

El Partido Popular ha denunciado que se están denegando las líneas de ayudas directas del Cheque de Urgencia I, II y III, habilitadas por Sodercan para las empresas y autónomos del sector de la hostelería, el turismo y otros afectados por la crisis sanitaria ocasionada por el covid-19, por un requisito que el Gobierno de Cantabria ‘debió eliminar’.

En concreto, los populares han explicado que se trata de la exigencia de inscripción en el Registro General de Empresas Turísticas de Cantabria o en el Registro de Guías Turísticos para poder acceder a las ayudas. Una cuestión, han detallado, que ‘muchos profesionales del sector desconocían puesto que entró en vigor a finales de 2015’.

En este sentido, el diputado popular, Roberto Media, ha recordado que el PP, el pasado mes de abril, registró una proposición no de Ley en el Parlamento regional para instar al Gobierno de Cantabria a adoptar de forma inmediata las medidas necesarias para que estos empresarios del sector de la hostelería y el turismo que no había recibido las ayudas de los Cheques de Urgencia por no estar inscritos en el Registro General de Empresas Turísticas de Cantabria o en el Registro de Guías Turísticos, pudieran percibirlas de manera urgente.

Sin embargo, el diputado ha señalado que a pesar de que el Gobierno debió eliminar dicho requisito, tras la polémica del puro de Revilla, los regionalistas prefirieron ‘abandonar a esos empresarios que tanto están sufriendo’, “por una venganza política”, ha dicho.

Media ha señalado que en estas semanas están empezando a llegar las resoluciones que deniegan las ayudas del primer Cheque de Urgencia, que tramitó Sodercan el 25 de noviembre de 2020, y que posteriormente llegarán las de los Cheques II y III.

“Es inadmisible que los hosteleros resulten damnificados por las pataletas de Revilla y su Gobierno”, ha criticado el diputado, para quien no es de recibo la ‘total falta de empatía’ del Gobierno de Cantabria con las personas de este sector que están sufriendo una disminución de ingresos, y en muchos casos, la pérdida total de los mismos, y ven en estas ayudas ‘un salvavidas que no se pueden permitir no coger’.

“Han tardado medio año en contestar a esas solicitudes y ahora lo hacen denegándolas, cuando desde el primer momento tenían claro que iban a no concederlas. Eso ha supuesto que estos empresarios pierdan también las otras dos ayudas que se convocaron en diciembre de 2020 y marzo de 2021, porque no van a cumplir ese requisito que ahora se les exige”, ha indicado Media.

Es importante resaltar que todos estos autónomos y empresarios del sector de la hostelería y el turismo que ahora conocen que perderán esas ayudas que tanto necesitan, sí percibieron el Cheque Resistencia que se convocó en abril de 2020 ‘con la misma legislación que ahora imposibilita su percepción’.

“¿Cómo es posible que la misma normativa con la que el año pasado cobraron ahora se utilice para denegarlas? A los hosteleros se les ha obligado a cumplir unas restricciones brutales, mayores que en ninguna otra comunidad autónoma, y ahora muchos de ellos conocen que las cantidades que tantas veces Revilla les ha prometido, no les van a llegar”, ha destacado el diputado.

Por todo ello, Roberto Media ha exigido al Gobierno que ‘rectifique’ y que conceda esas ayudas sin más trabas ni demoras a un sector que está atravesando una situación absolutamente crítica. “No es de recibo que un mero trámite administrativo prive de esas mínimas ayudas a esas familias, y menos, por revanchismo político”, ha concluido.