Los 1198 pasajeros y 623 tripulantes del buque partirán a las seis y media de la tarde con destino Bilbao, tras disfrutar de toda la jornada en Cantabria

Entrega Metopa Borealis (de izquierda a derecha): el presidente de la APS y la representante de CANTUR, entregan una metopa al capitán del buque, Esteffan Rauneng – Primera escala del crucero Borealis en el Puerto de Santander

El presidente de la Autoridad Portuaria de Santander (APS), César Díaz, ha destacado “la buena marcha del tráfico de cruceros” que “está creciendo progresivamente tanto en el número de escalas como de pasajeros, gracias a la efectividad de las acciones comerciales que está desarrollando Santander Cruise Deluxe”

Santander 23-08-25. El crucero Borealis ha atracado esta mañana en la Estación Marítima con 1198 pasajeros, en su mayoría británicos, y 623 tripulantes a bordo.

Una parte importante de estos cruceristas están aprovechando su estancia en el puerto para conocer distintos puntos de Cantabria, como Cabárceno y algunos pueblos costeros, y para realizar excursiones panorámicas y diferentes actividades gastronómicas por Santander.

Para conmemorar la primera escala de este buque una comisión de Santander Cruise Deluxe, encabezada por el presidente de la APS, César Díaz, y en la que también ha participado, en representación de CANTUR, Carolina Gómez, ha obsequiado al capitán, Esteffan Rauneng, con una placa conmemorativa y algunos libros de Santander y Cantabria para la biblioteca de a bordo.

El Borealis, con 237 metros de eslora, atracó en el puerto a las nueve de la mañana, procedente de Southamptom y permanecerá en el muelle hasta las seis y media de la tarde, cuando partirá con destino Bilbao.

Díaz ha asegurado que el objetivo es “hacer de Santander el puerto de referencia en cruceros premium en el norte de España y aprovechar el gran potencial que tiene esta industria para lograr la desestacionalización del turismo”.

“Cantabria es un gran destino de cruceros, tanto por sus atractivos turísticos como por la comodidad del atraque en el mismo centro de la ciudad y estamos logrando la atención de algunas navieras que ya nos han confirmado que incluirán Santander en sus itinerarios en 2026. En estos momentos, esperamos superar nuestro récord llegando, como mínimo, a las treinta escalas, lo que supondría un importante salto en este tipo de turismo”, ha añadido.

El próximo crucero que visitará Santander será el Ventura el próximo 29 de agosto. este buque será el número 16 de los 22 que está previsto que nos visiten este año.

Santander Cruise Deluxe

Para la organización de las escalas y la potenciación del turismo de crucero la APS, el Gobierno de Cantabria y el Ayuntamiento de Santander han creado la marca Santander Cruise Deluxeque está realizando una serie de iniciativas entre las que destacan la asistencia a ferias, el trato personalizado a los itinerary makers de las navieras y la aplicación de las recomendaciones del Estudio de Impacto y Hoja de Ruta que han elaborado.