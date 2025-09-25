  • 26 de septiembre de 2025
  1. Home
  2. Portada
  3. TVE se hace…

TVE se hace eco de los bloqueos masivos de webs impulsados por LALIGA

TVE se hace eco de los bloqueos masivos de webs impulsados por LALIGA

.
Digiqole Ad
TVE se hace eco de los bloqueos masivos de webs impulsados por LALIGA

La cadena de televisión pública es la primera que se hace eco de estos bloqueos masivos e indiscriminados de miles de páginas web cada vez que hay partidos de LALIGA, mientras que las cadenas privadas, todas con intereses económicos en el fútbol de una u otra manera, mantienen un clamoroso silencio.

Con el título «Bloqueos masivos de internet por La Liga», la cadena pública TVE ha emitido una noticia en la que relata las nefastas consecuencias que están teniendo los bloqueos de direcciones de Internet Protocol (IP) impulsados por LALIGA.

Las direcciones IP, por escasez, normalmente se comparten entre miles de páginas diferentes, por lo que cualquier bloqueo masivo e indiscriminado afectará tanto a páginas de piratería como, sobre todo, a miles de negocios legítimos.

LALIGA ha cargado duramente contra proveedores tecnológicos legítimos como CloudFlare, a quien ha acusado de ser «escudo» de graves ciberdelitos como «piratería, pornografía infantil, estafas y malware», entre otros, además de menospreciar a todas las empresas que se han quejado por sus bloqueos. E incluso también ha amenazado a los usuarios legítimos con similares – y sonrojantes – argumentos.

«Tsunami en la Red»

«Amparados en una sentencia de diciembre, Movistar y LALIGA están autorizadas a cortar IP´s, pero esas IP son como las carreteras», se explica en la noticia de la cadena pública.

En el reportaje de TVE se cuenta el testimonio de varias personas que admiten que consumen fútbol pirata, y lo más importante es el relato de las consecuencias sufridas por negocios legales como JAPONISMO, cuyo responsable Luis Rodríguez explica los problemas que sufre su negocio especialmente los fines de semana cuando hay partidos de LALIGA porque «los fines de semana son nuestros días fuertes porque planificar un viaje a Japón no es sencillo», detalla.

También se trata el problema reputacional cuando empresas telefónicas como DIGI muestran un mensaje con una «sentencia judicial» que afecta a la empresa inocente. Esta empresa telefónica ya ha sido advertida por CANTABRIA RADIO de que su cartel afecta negativamente a la reputación de negocios legítimos.

David Laguillo
Últimas entradas de David Laguillo (ver todo)
.

También te puede interesar...

En la captura se comprueba que la conexión de Telefónica se corta al llegar a la dirección IP 188.114.97.5 perteneciente a la multinacional tecnológica CloudFlare - El Colegio Oficial de Psicología de Catalunya, otra víctima inocente de los bloqueos del fútbolEl Colegio Oficial de Psicología de Catalunya, otra víctima inocente de los bloqueos del fútbol A las 16.12 de este domingo 21 de septiembre, Telefónica impide "ilegalmente" el acceso a la radio cántabra según se puede ver en la captura donde se corta la conexión - CANTABRIA RADIO vuelve a estar bloqueada por culpa de LALIGA y las operadorasCANTABRIA RADIO vuelve a estar bloqueada por culpa de LALIGA y las operadoras Default ThumbnailEl Galerna25 genera dos manifestaciones en dos puntos de Santander
Tags:

David Laguillo

https://www.cantabriadiario.com

David Laguillo (Torrelavega, 1975) es un periodista, escritor y fotógrafo español. Desde hace años ha publicado en medios de comunicación de ámbito nacional y local, tanto en publicaciones generalistas como especializadas. Como fotógrafo también ha ilustrado libros y artículos periodísticos. Más información en https://www.davidlaguillo.com/biografia

1 Comment

Comments are closed.

© 2009- 2025 CANTABRIA DIARIO. Todos los derechos reservados. CONTACTO Twitter.com/cantabriadiario Facebook.com/cantabriadiario Notas de prensa y convocatorias: noticias@cantabriadiario.com Publicidad: publicidad@estorrelavega.com Calle Julián Ceballos 6, Entresuelo, Oficina 4 39300 Torrelavega Lunes a viernes (de 9.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas) Teléfono: 942394881 POLÍTICA DE PUBLICIDAD Este periódico rechaza anuncios de contactos y/o servicios relacionados con la prostitución o explotación sexual; productos o servicios relacionados con las ciencias ocultas y pseudociencias; servicios o productos “milagro”; productos y servicios sanitarios no verificados por las autoridades sanitarias y esquemas de venta multinivel y/o piramidales. Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento expreso para la aceptación de las mencionadas cookies. Para más información, pinche en AVISO LEGAL/QUIÉNES SOMOS (C) CANTABRIA DIARIO ES UNA MARCA REGISTRADA -- AVISO LEGAL -- Queda prohibida la reproducción total o parcial de esta publicación periódica, por cualquier medio o procedimiento, sin tener la autorización previa, expresa y por escrito del editor, incluyendo el uso directa o indirectamente comercial en forma de reseñas, resúmenes, o extractos de prensa, a lo que se manifiesta oposición expresa. Copyright © 2009-2025 CantabriaDiario.com Cantabria Diario es una marca registrada - TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - - PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN SIN PERMISO PREVIO - Reglamento General de Protección de Datos / Política de Privacidad

.