  • 9 de marzo de 2026
  1. Home
  2. Cantabria
  3. «Fotoperiodismo en tiempos…

«Fotoperiodismo en tiempos de fake news», encuentro con Manu Brabo el 12 de marzo en Sala Casyc

.

La Asociación Profesional de Fotoperiodistas Cántabros (AFP) ha organizado un encuentro con Manu Brabo bajo el epígrafe de ENFOCA (Encuentros de fotoperiodismo en Cantabria).

Esta convocatoria tendrá lugar el 12 de marzo a las 19.00 horas en la Sala Casyc de Santander. El siguiente encuentro será en abril y con Judith Prat.

La organización explica que además de encuentros con fotoperiodistas, el objetivo es ampliar a otras actividades como charlas, exposiciones y talleres, siempre vinculados al ejercicio de la información gráfica.

David Laguillo
Últimas entradas de David Laguillo (ver todo)
.

También te puede interesar...

CCOO denuncia que el ICASS recurre a una empresa privada en la Hospedería del Mar El Servicio Cántabro de Salud advierte de un posible fraude a través de mensajes a teléfonos móviles

David Laguillo

https://www.cantabriadiario.com

David Laguillo (Torrelavega, 1975) es un periodista, escritor y fotógrafo español. Desde hace años ha publicado en medios de comunicación de ámbito nacional y local, tanto en publicaciones generalistas como especializadas. Como fotógrafo también ha ilustrado libros y artículos periodísticos. Más información en https://www.davidlaguillo.com/biografia

© 2009- 2025 CANTABRIA DIARIO. Todos los derechos reservados. CONTACTO Twitter.com/cantabriadiario Facebook.com/cantabriadiario Notas de prensa y convocatorias: noticias@cantabriadiario.com Publicidad: publicidad@estorrelavega.com Lunes a viernes (de 9.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas) Teléfono: 686447266 POLÍTICA DE PUBLICIDAD Este periódico rechaza anuncios de contactos y/o servicios relacionados con la prostitución o explotación sexual; productos o servicios relacionados con las ciencias ocultas y pseudociencias; servicios o productos “milagro”; productos y servicios sanitarios no verificados por las autoridades sanitarias y esquemas de venta multinivel y/o piramidales. Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento expreso para la aceptación de las mencionadas cookies. Para más información, pinche en AVISO LEGAL/QUIÉNES SOMOS (C) CANTABRIA DIARIO ES UNA MARCA REGISTRADA -- AVISO LEGAL -- Queda prohibida la reproducción total o parcial de esta publicación periódica, por cualquier medio o procedimiento, sin tener la autorización previa, expresa y por escrito del editor, incluyendo el uso directa o indirectamente comercial en forma de reseñas, resúmenes, o extractos de prensa, a lo que se manifiesta oposición expresa. Copyright © 2009-2025 CantabriaDiario.com Cantabria Diario es una marca registrada - TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - - PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN SIN PERMISO PREVIO - Reglamento General de Protección de Datos / Política de Privacidad

.