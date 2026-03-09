«Fotoperiodismo en tiempos de fake news», encuentro con Manu Brabo el 12 de marzo en Sala Casyc
La Asociación Profesional de Fotoperiodistas Cántabros (AFP) ha organizado un encuentro con Manu Brabo bajo el epígrafe de ENFOCA (Encuentros de fotoperiodismo en Cantabria).
Esta convocatoria tendrá lugar el 12 de marzo a las 19.00 horas en la Sala Casyc de Santander. El siguiente encuentro será en abril y con Judith Prat.
La organización explica que además de encuentros con fotoperiodistas, el objetivo es ampliar a otras actividades como charlas, exposiciones y talleres, siempre vinculados al ejercicio de la información gráfica.
