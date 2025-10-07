El Supremo investiga a Alvise Pérez por presunto acoso a sus dos eurodiputados

Luis «Alvise» Pérez durante su comparecencia tras las Elecciones Europeas de 2024

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha abierto una causa especial al eurodiputado de Se Acabó la Fiesta!, Alvise Pérez (Luis Pérez Fernández) por los presuntos delitos de revelación de secretos y acoso a dos eurodiputados que concurrían como números 2 y 3 de la lista de SALF a las elecciones europeas de 2024 donde la formación de Pérez dio la campanada, a pesar de que pronto comenzó a tener varias polémicas.

El tribunal admite así la querella interpuesta por Nora Junco y Diego Solier, al considerar que concurren «indicios de criminalidad», y denuncian una «campaña de hostigamiento» a través de las redes sociales de Alvise Pérez, en especial un canal de Telegram con más de 650.000 usuarios.

Los dos eurodiputados de SALF, que tras abandonar a Pérez se han integrado en el grupo de Conservadores y Reformistas Europeos, dicen que por ese «hostigamiento» en redes «han llegado a temer por su integridad física, al revelarse junto a aquellos el lugar en el que se encontraban o al que se dirigían».

Otro de los problemas jurídicos de Alvise Pérez viene de la mano de la polémica donación de 100.000 euros en metálico que le entregó el presunto dueño de un criptochiringuito.