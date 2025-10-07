  • 8 de octubre de 2025
  1. Home
  2. Mundo digital
  3. El Supremo investiga…

Luis «Alvise» Pérez durante su comparecencia tras las Elecciones Europeas de 2024

El Supremo investiga a Alvise Pérez por presunto acoso a sus dos eurodiputados

.
Digiqole Ad
Luis "Alvise" Pérez durante su comparecencia tras las Elecciones Europeas de 2024
Luis «Alvise» Pérez durante su comparecencia tras las Elecciones Europeas de 2024

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha abierto una causa especial al eurodiputado de Se Acabó la Fiesta!, Alvise Pérez (Luis Pérez Fernández) por los presuntos delitos de revelación de secretos y acoso a dos eurodiputados que concurrían como números 2 y 3 de la lista de SALF a las elecciones europeas de 2024 donde la formación de Pérez dio la campanada, a pesar de que pronto comenzó a tener varias polémicas.

El tribunal admite así la querella interpuesta por Nora Junco y Diego Solier, al considerar que concurren «indicios de criminalidad», y denuncian una «campaña de hostigamiento» a través de las redes sociales de Alvise Pérez, en especial un canal de Telegram con más de 650.000 usuarios.

Los dos eurodiputados de SALF, que tras abandonar a Pérez se han integrado en el grupo de Conservadores y Reformistas Europeos, dicen que por ese «hostigamiento» en redes «han llegado a temer por su integridad física, al revelarse junto a aquellos el lugar en el que se encontraban o al que se dirigían».

Otro de los problemas jurídicos de Alvise Pérez viene de la mano de la polémica donación de 100.000 euros en metálico que le entregó el presunto dueño de un criptochiringuito.

David Laguillo
Últimas entradas de David Laguillo (ver todo)
.

También te puede interesar...

La página web de la flotilla a Gaza, otra víctima de los bloqueos del fútbol
Tags:

David Laguillo

https://www.cantabriadiario.com

David Laguillo (Torrelavega, 1975) es un periodista, escritor y fotógrafo español. Desde hace años ha publicado en medios de comunicación de ámbito nacional y local, tanto en publicaciones generalistas como especializadas. Como fotógrafo también ha ilustrado libros y artículos periodísticos. Más información en https://www.davidlaguillo.com/biografia

1 Comment

Comments are closed.

© 2009- 2025 CANTABRIA DIARIO. Todos los derechos reservados. CONTACTO Twitter.com/cantabriadiario Facebook.com/cantabriadiario Notas de prensa y convocatorias: noticias@cantabriadiario.com Publicidad: publicidad@estorrelavega.com Lunes a viernes (de 9.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas) Teléfono: 942394881 POLÍTICA DE PUBLICIDAD Este periódico rechaza anuncios de contactos y/o servicios relacionados con la prostitución o explotación sexual; productos o servicios relacionados con las ciencias ocultas y pseudociencias; servicios o productos “milagro”; productos y servicios sanitarios no verificados por las autoridades sanitarias y esquemas de venta multinivel y/o piramidales. Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento expreso para la aceptación de las mencionadas cookies. Para más información, pinche en AVISO LEGAL/QUIÉNES SOMOS (C) CANTABRIA DIARIO ES UNA MARCA REGISTRADA -- AVISO LEGAL -- Queda prohibida la reproducción total o parcial de esta publicación periódica, por cualquier medio o procedimiento, sin tener la autorización previa, expresa y por escrito del editor, incluyendo el uso directa o indirectamente comercial en forma de reseñas, resúmenes, o extractos de prensa, a lo que se manifiesta oposición expresa. Copyright © 2009-2025 CantabriaDiario.com Cantabria Diario es una marca registrada - TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - - PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN SIN PERMISO PREVIO - Reglamento General de Protección de Datos / Política de Privacidad

.