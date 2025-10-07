Casares pide «alzar la voz» ante el «genocidio» en Palestina para que «paren ya las bombas y haya diálogo»

El embajador de Palestina en España, Husni Abdel Wahed, ha advertido que “están en juego los valores y principios de la humanidad”.

El delegado del Gobierno en Cantabria ha destacado que el papel del Gobierno de España en la ONU, donde trabaja “incansablemente” para defender el fin de la ofensiva de Israel

Santander, 7 de octubre de 2025.-

El delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares, ha pedido “alzar la voz” ante el “genocidio” que está cometiendo el Estado de Israel en Palestina para que “paren ya las bombas” y se inicie un “diálogo” que ponga fin a un conflicto que dura “demasiado tiempo”.

Casares así lo ha manifestado este martes en el acto público celebrado en la Delegación del Gobierno en Cantabria con el embajador de Palestina en España, Husni Abdel Wahed, y que ha reunido a casi un centenar de personas en la sala Juan de la Cosa de la sede de la institución.

El representante del Estado en Cantabria ha señalado que en la Franja de Gaza y Cisjordania no se están respetando “los principios básicos de los derechos humanos”. “Están bombardeando a población civil, a niños, a niñas, y por tanto alzamos nuestra voz para que paren ya las bombas y se empiece a hablar y a dialogar”, ha reclamado.

Casares, que se ha reunido con el embajador palestino antes del encuentro abierto a la ciudadanía, ha trasladado a Husni Abdel Wahed “el reconocimiento de esta Delegación y del Gobierno de España al pueblo de Palestina”.

Ha reivindicado el papel del Gobierno de España que fue el primer país, en mayo de 2024 en reconocer el Estado de Palestina. “Dijeron que estábamos solos. No estábamos solos, éramos los primeros”, ha ensalzado el delegado, que ha recordado que con posterioridad han reconocido el estado palestino otros muchos países como Portugal, Australia, Reino Unido o Canadá.

“Es la solución de futuro. En Israel y en Palestina tienen que convivir dos estados. Porque hay dos estados, porque hay dos pueblos”, ha insistido Casares, que ha expresado al embajador de Palestina en España la “solidaridad” de los cántabros frente a lo que está padeciendo su pueblo.

“ESTÁN EN JUEGO LOS VALORES Y PRINCIPIOS DE LA HUMANIDAD”

Por su parte, Husni Abdel Wahed ha advertido que “en Palestina está en juego los valores y los principios de la humanidad” porque ésta no se puede entender de “forma parcial o selectiva”. “Lamentablemente hay quienes caen en esto y lo que ocurre es un genocidio”, ha dicho.

El embajador palestino ha reclamado que “la prioridad es detener el genocidio” que se está perpetrando tanto en la Franja de Gaza como en Cisjordania, pese a que lo que aquí ocurre es “menos conocido”, y “hacer entrar urgentemente la ayuda humanitaria”.

Y es que ha señalado que la “impunidad absoluta de Israel” llega hasta el punto de que no se está permitiendo la llegada al pueblo palestino de agua, comida o medicamentos.

Frente a lo que está padeciendo el pueblo palestino, ha agradecido que “los pueblos han alzado su voz y están teniendo un papel determinante en el cambio de posición de algunos países”.

Y, para concluir, ha destacado el papel de España, tanto a nivel institucional como popular, “porque ha tomado la delantera y ha demostrado una gran capacidad de gestión y liderazgo”. “Confío en que España va a seguir liderando este esfuerzo por la paz, por la justicia y la libertad”, ha finalizado.