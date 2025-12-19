La compañía de Edy Asenjo, candidata a los Premios Max 2026 con dos producciones

Con Gorila, adaptación de Kafka, e In Nómine Lux, propuesta de espectáculo de calle que alterna videomapping con interpretaciones en vivo

Santander, 19 de diciembre.– La compañía de Edy Asenjo, con dos propuestas, Gorila e In Nómine Lux, única compañía con sede en Cantabria que participará con dos montajes en la edición 2026 de los Premios Max, los galardones más relevantes del teatro nacional.

El actor, productor y director cántabro regresa así a una convocatoria con la que ya cuenta con un destacado recorrido, tras haber formado parte del historial de los Premios Max en 2007, cuando obtuvo el galardón al Mejor Actor de Reparto por su papel en el musical Antígona tiene un plan.

Tras cerca de quince años centrado en la dirección y la producción, Asenjo ha regresado este año a la interpretación para ponerse también al frente, como actor, de In Nómine Lux, una producción creada específicamente para el Ayuntamiento de Santillana del Mar, con el apoyo de la Consejería de Cultura del Gobierno de Cantabria, concebida para aportar innovación al ecosistema cultural navideño.

La propuesta, candidata en la categoría de Espectáculo de calle, se ha convertido en el primer espectáculo inmersivo en España que combina proyecciones monumentales, actores en directo, música en vivo, efectos especiales y un potente mensaje espiritual y artístico en un entorno patrimonial único. Dos empresas cántabras, Sonido León y Blue Eyes, son las responsables técnicas y escenográficas que han hecho posible In Nómine Lux.

El montaje, que podrá verse los días 19 y 20 y 26 y 27 de diciembre en la Plaza Mayor de Santillana del Mar, está interpretado además por Sergio Vinicio en el papel de El Caído, las cantantes Cristina Lobato y Laura de la Mora, Juanjo Paredes y la niña Deva Fernández.

Por su parte, GORILA, La Jaula Humana, es la primera producción que Edy Asenjo lleva a la escena internacional, con representaciones fuera de España. Se trata de un monólogo tragicómico de 80 minutos, protagonizado por Luis Mottola y basado en Informe para una Academia, de Franz Kafka, en una adaptación irreverente. La obra plantea, desde el humor y la provocación, una reflexión sobre la identidad, la domesticación y los límites entre lo humano y lo animal, convirtiendo al espectador en parte activa de una experiencia escénica que transita entre la comedia y el drama.

Desde su estreno, el espectáculo ha girado por distintos espacios escénicos nacionales y se ha representado en uno de los principales espacios culturales de Latinoamérica, el Palacio de la Libertad, en Buenos Aires, durante el pasado mes de agosto.

La puesta en escena combina interpretación, proyecciones audiovisuales, música de los años 80, karaoke y momentos de participación del público, configurando un dispositivo escénico de alta complejidad técnica y fuerte impacto visual. Esta mezcla de lenguajes refuerza el carácter contemporáneo de GORILA, la jaula humana y subraya la voluntad de la compañía de explorar nuevas formas de comunicación escénica sin renunciar a un discurso crítico y reconocible.

Edy Asenjo ha destacado especialmente la aportación de Alberto Martínez, de Sonido León, responsable de la dirección técnica de GORILA.

Con estas dos nuevas candidaturas a los Premios Max, Edy Asenjo & Co. consolida una trayectoria que abarca desde grandes producciones como El Desembarco de Carlos V, Sobreexposición —espectáculo con el que el Centro Botín celebró su quinto aniversario— o Yo, que lo viví, homenaje a Pedro Velarde, hasta producciones de teatro de cámara en El Principal Santander, espacio que en 2026 celebra sus 12 años de actividad.